Naumi rebatiza programa de transporte gratuito criado por Valim e promete ampliação

Foto: Samuel Setubal ￼O programa foi alvo de impasse entre a empresa prestadora de serviço e a Prefeitura de Caucaia

O programa que garante a gratuidade nos ônibus do município de Caucaia passou a se chamar “Passe Livre”, sem alterações na política de tarifa zero. Segundo a Prefeitura de Caucaia, além da mudança de nome, rotas devem ser retomadas e o serviço deve ser ampliado até o fim do mês de outubro.

Anteriormente nomeado como “Bora de Graça”, na gestão Vitor Valim (PSB), o programa passou a ter nova identidade na gestão do prefeito Naumi Amorim (PSD), por meio de decreto publicado no último dia 30 de setembro. A frota já circula com a nova identificação e com atendimentos para as comunidades do Boqueirão, Deserto, Camará e Várzea do Meio.

Além disso, uma nova rota foi implantada para atender à comunidade do Feijão, que já solicitava inclusão em rotas de transporte público há mais de 30 anos.

A Secretaria do Patrimônio e Transporte (SPT) afirmou que o serviço conta com monitoramento e estudos de planejamento para garantir maior eficiência de circulação de rotas e que outras rotas estão em fase de planejamento para retorno até o fim de outubro.

Dentre elas, a retomada de atendimento para o trecho entre Tucunduba e Carauçanga, localidade conhecida como Piroás, que também está em processo de melhoria de trafegabilidade pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR).

Segundo o secretário de Patrimônio e Transporte de Caucaia, Alberto Rocha, o serviço oferecido para as comunidades, principalmente da região do Feijão, é uma forma de compromisso em atender as demandas da população que depende do transporte público para acessar serviços do município.

O programa de gratuidade em Caucaia deve ser mantido mesmo após declarações, no início da gestão de Naumi Amorim (PSD), de que o programa “Bora de Graça” havia deixado cerca de R$ 14 milhões de dívidas para o município de Caucaia.

Houve ainda imbróglio, no fim de 2024, entre a Prefeitura e empresa prestadora do serviço, que ameaçou cancelar a gratuidade por falta de pagamentos da gestão.

Em entrevista coletiva, em janeiro de 2025, Naumi afirmou que o “Bora de Graça foi dado para as pessoas, mas não foi pago” e atribuiu a dívida ao prefeito anterior: “A dívida ficou, então deu aquilo que ele (Valim) não podia pagar, então aqui está a dívida do programa”.

Ainda no mês de janeiro, Naumi anunciou que o programa seria mantido após reunião com o Ministério Público do Ceará e acordo com a empresa Vitória, responsável pelos ônibus da frota. Segundo a prefeitura, o programa teve o custo mensal reduzido para R$ 2,8 milhões, com economia superior a R$ 1 milhão.

Na época, o prefeito afirmou que a gestão estava se esforçando para manter todos os programas positivos para a população.

O prefeito apontou que cerca de R$ 300 milhões em dívidas devem ser pagos ainda este ano e assinou um decreto de contingenciamento que reduziu 25% do valor dos contratos administrativos, como de prestação de serviços de assessorias, consultorias, locação de veículos e equipamentos, por 180 dias, prazo estendido até dezembro de 2025.

No fim de 2024, quando Valim ainda era prefeito de Caucaia, a gestão anunciou, à época, uma dívida de R$ 200 milhões da Prefeitura. O então chefe do Executivo municipal disse na ocasião que "a dívida da Prefeitura, não foi feita por essa gestão”. Na publicação, Valim afirma que está deixando a vida pública e que não quer deixar hipóteses de “narrativas mentirosas” e, por isso, quer deixar as coisas “muito claras”.