Michelle critica pressão por escolha de sucessor de Bolsonaro

Foto: EVARISTO SA / AFP A ex-primeira-dama brasileira Michelle Bolsonaro

Com o marido, Jair Bolsonaro (PL), fora da disputa após ser condenado por golpismo, Michelle Bolsonaro concorrerá às eleições presidenciais de 2026? A resposta está principalmente nas mãos de Deus, disse a ex-primeira-dama em entrevista à AFP.

Rosto feminino e evangélico da direita, Michelle Bolsonaro, de 43 anos, é citada como possível substituta de Jair, entre outros nomes, como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Qualquer decisão que eu venha tomar em relação a possíveis candidaturas passará por um debate profundo com o meu marido, com minhas filhas, com o PL [Partido Liberal] e, em especial, será fruto de muita oração para que eu tenha o discernimento quanto à missão que Deus, eventualmente, queira me confiar", respondeu por escrito.

Ela se queixou da pressão para que Bolsonaro defina um nome para representar a direita nas eleições de 2026."Bolsonaro é e continuará sendo o maior líder da direita no Brasil", afirmou ela, antes de se queixar das tentativas de "impor ao meu marido uma antecipação de indicações de candidatos".

O nome de Michelle também é cogitado para vice-presidente ou senadora, embora ela diga que "ainda é cedo" para falar em candidaturas.

Em prisão domiciliar e condenado em setembro por uma tentativa de golpe em 2022, Jair Bolsonaro não poderá disputar as eleições do ano que vem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem sinalizando tentar reeleição.