Roberto Cláudio, ainda não filiado, comandará União Brasil em Fortaleza, diz Wagner

Foto: Mariana Lopes ￼CAPITÃO Wagner ao lado de Roberto Cláudio e Sargento Reginauro

No mesmo dia em que foi anunciado que Ciro Gomes trocará o PDT pelo PSDB, a oposição no Ceará teve outro movimento estratégico com vistas a 2026. O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) deverá comandar o União Brasil em Fortaleza, informou o ex-deputado e presidente estadual da sigla, Capitão Wagner, nessa sexta-feira, 17, em almoço na sede do partido em Fortaleza. O detalhe é que o ex-prefeito ainda não está filiado, o que está previsto para ocorrer entre o fim de outubro e o início de novembro.

"Ele vai comandar o partido aqui na Cidade, a partir do momento em que ele assumir. Hoje, o partido está sob responsabilidade da Dayany (Bittencourt, deputada federal e esposa de Wagner), que foi a deputada federal com mais votos aqui na Capital. E, logicamente, pelo tamanho, envergadura que o Roberto tem, a gente vai passar para ele essa missão de conduzir o partido aqui na Capital”, disse.

Roberto Cláudio continua sem partido e a filiação ao União Brasil vem sendo adiada desde junho, quando ele se desfiliou do PDT e anunciou que iria para a sigla de oposição.

Nesaa sexta, Wagner confirmou que a filiação do ex-pedetista será em Brasília e poderá ocorrer entre o fim de outubro e início de novembro. De acordo com o ex-deputado, o presidente nacional do União, Antônio Rueda, quer a presença de Ciro Gomes e Tasso Jereissati (PSDB) no ato.

“Vai ser em Brasília. Liguei para o (Antônio) Rueda (presidente nacional da legenda), ele confirmou. Está fora do País, mas está vindo dia 27 para estar aqui disponível tanto no fim do mês, como no começo de novembro. Ele quer, logicamente, que estejam presentes o Ciro Gomes, Tasso. E eu acho que vai dar certo aí no finalzinho do mês ou, no máximo, na primeira semana em novembro”, detalhou.

A federação União Brasil/Progressistas enfrenta divisões no Ceará. O Progressistas é base do governo Elmano de Freitas (PT) e parte do União Brasil também integra a aliança. A articulação governista no Ceará tem trabalhado para tentar levar o partido para a coligação de Elmano na campanha de reeleição no próximo ano.

Capitão Wagner ainda afirmou que a legenda deve atrair nomes de peso do campo da oposição. Segundo ele, o grupo feminino que se juntará ao partido reúne lideranças com potencial competitivo para as disputas de 2026, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara dos Deputados.

"A gente tá muito feliz com a perspectiva de que, logo após a filiação do Roberto, um grupo de mulheres que disputaram eleições majoritárias poderem se filiar ao partido para vir disputar tanto a eleição para deputado federal como para deputado estadual", disse Wagner.

Ele acrescentou: “São nomes com envergadura, que têm possibilidade de eleição. Acredito que o partido sairá muito fortalecido após esse processo de filiações”.

Roberto Cláudio é um dos pré-candidatos ao Governo do Ceará pela oposição. O ex-ministro Ciro Gomes é outro nome ventilado. Ciro pediu desfiliação do PDT e deve se filiar ao PSDB. Ele aparece como um dos favoritos para representar o grupo na disputa no Ceará.

Nesta sexta, Roberto Cláudio chegou a comentar sobre a possível candidatura de Ciro e considerou a alternativa como um “privilégio”.

O ex-prefeito também avaliou o pedetista como um nome “supercompetitivo” nacionalmente, porém enfatizou que o Ceará seria prioridade para Ciro neste momento.

"Temos à disposição de luta um dos maiores líderes políticos nacionais, que é o Ciro Gomes, aqui no Estado do Ceará. Ele mesmo falou publicamente que é um homem de missões, que é um homem que está à disposição das lutas que forem necessárias. Então, é muito bom a gente saber que pode contar, eventualmente, com a pré-candidatura do Ciro para o Governo do Estado".