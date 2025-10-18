Wagner cita "pequena divergência" com Girão, mas crê em candidatura única

Foto: BARBARA MOIRA Eduardo Girão e Capitão Wagner

O presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal Capitão Wagner apontou divergência com o senador Eduardo Girão (Novo) nas articulações para formação de uma frente única da oposição no Ceará, nessa sexta-feira, 17. Ainda assim, ele afirmou acreditar que as diferenças podem ser superadas até o próximo ano, com a consolidação de uma candidatura única ao Governo do Estado em 2026. Caso não seja possível, ele apontou em uma união no segundo turno.

"Há uma pequena divergência em relação ao senador Eduardo Girão, mas a gente acredita que até o próximo ano possa unir também com o Novo e ter uma candidatura única para o Governo do Estado", afirmou Wagner em entrevista coletiva.

Girão anunciou que irá disputar o Governo do Estado do Ceará nas eleições de 2026. O lançamento oficial da pré-candidatura está previsto para o dia 30 de novembro, no Hotel Mareiro, localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza. O senador defende um candidato do campo conservador e questiona o fato de Roberto Cláudio e Ciro Gomes terem feito parte do atual bloco governista.

Mesmo admitindo o impasse com Girão, Wagner sinalizou que a relação entre os partidos deve permanecer harmoniosa no futuro. “Se a decisão do Novo for de lançar uma candidatura, a gente vai ter que respeitar, logicamente. E não tenho dúvida de que no segundo turno estaremos juntos, como aconteceu em Fortaleza”, completou, referenciando as eleições de 2024.

O ex-parlamentar destacou que as conversas com o PL e o PSDB estão avançadas e que o objetivo é evitar fragmentação entre os grupos que fazem oposição ao governo petista. “O ideal, e a gente trabalha para isso, é não ter mais de uma candidatura de oposição, porque acho que é o mais adequado”, afirmou.