Cid e Júnior Mano participam de comício de filho de Braguinha, prefeito cassado

Foto: Reprodução/Redes Sociais Cid e Júnior Mano em evento de apoio a Joel Barroso

A uma semana da eleição suplementar no município de Santa Quitéria, localizado a 223,4 quilômetros de Fortaleza, o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB) participaram nesse sábado, 18, de comício em apoio ao candidato Joel Barroso (PSB), filho do prefeito cassado José Braga Barrozo (PSB).

Em registros publicados nas redes sociais, Cid Gomes e Júnior Mano aparecem em um carro junto com Joel Barroso. O evento político ainda contou com a presença do deputado federal Robério Monteiro (PDT) e dos deputados estaduais Jeová Mota (PSB) e Almir Bié (PP).

Durante o comício, Cid Gomes falou sobre a expectativa de que Barroso seja eleito com, pelo menos, 60% dos votos.

Em coletiva de imprensa, em vídeo publicado pelo portal "A Voz de Santa Quitéria", o senador considerou que o candidato Joel Barroso “pegou uma batata quente” e assumiu a Prefeitura em um momento difícil. Em seguida, sem citar nomes, criticou quem busca “recursos para ver se ganha a eleição na marra”.

“Eu acompanho as coisas aqui, pode ter certeza que eu sei o que é melhor para Santa Quitéria. Eu não tenho dúvida de que o nosso Joel pegou uma batata quente, assumiu em uma hora difícil. Porque, infelizmente, alguns políticos quando não ganham a eleição no voto, e é assim que eu defendo, que a gente dispute a eleição no voto. Você nunca vai me ver reclamando de resultado de eleição. Mas o povo que perde aqui em Santa Quitéria vai sempre no tapetão, quer sempre ir atrás de meios, recursos, na polícia, na Justiça, onde quer que seja, para ver se ganha a eleição na marra, para ver se vira prefeito na marra. Isso não tem mais vez. O povo é quem decide”, disse.

Joel Barroso é filho do ex-prefeito Braguinha, eleito em 2024, mas cassado por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado.

Desde o impedimento do pai, Joel comanda Santa Quitéria de forma interina e formalizou seu nome para a disputa no próximo domingo, 26. A chapa ainda é composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice.

A disputa pela prefeitura de Santa Quitéria ainda conta com as candidatas Cândida Figueiredo (União Brasil) e Lígia Protásio (PT).

Após a desistência do marido, Tomás Figueiredo (MDB), ex-prefeito do município e segundo colocado na eleição do ano anterior, Cândida Figueiredo assumiu a vaga para concorrer ao cargo.

A mudança aconteceu após acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção junto com o pai, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral. Na chapa da candidata, Rafael Vaz (MDB) concorre como vice.

Neste final de semana, a candidata promoveu uma caminhada e rodas de conversa com a população em algumas localidades do município. Além de Cândida, os atos tiveram a presença do candidato a vice e do ex-prefeito Tomás Figueiredo.

Lígia Protásio também formalizou o nome para a disputa em chapa que terá como candidata a vice Rayana Bendor (PT). Protásio rompeu com o ex-prefeito Braguinha e concorreu nas eleições de 2024, terminando a disputa em terceiro.

Na última sexta-feira, 16, a candidata promoveu ato de campanha que contou com a presença do deputado federal José Guimarães (PT) e dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT).

No evento, Guimarães destacou a coragem das duas candidatas e afirmou, sem mencionar nomes, que o palanque é “daqueles que não têm esquema com nada”.

“Independente de como está [a campanha], só o fato delas terem tido a coragem, o desafio de enfrentar essa disputa aqui, já merece o nosso apoio. E quem quer desenvolver Santa Quitéria não pode ter outro palanque, porque esse palanque aqui é o da renovação, da mudança, da seriedade. É o palanque daqueles que não tem esquema com nada”.

Marcada para o dia 26 de outubro, a eleição em Santa Quitéria terá atuação de forças estaduais e federais na segurança. O município, maior em extensão territorial do Ceará, terá 52 locais de votação e 124 seções eleitorais organizadas para atender cerca de 32.871 eleitores aptos a votar.