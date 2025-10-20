Ciro se filia ao PSDB em evento com líderes da oposição

Foto: AURÉLIO ALVES Ex-governadores Tasso Jereissati e Ciro Gomes

Ciro Gomes se filiará ao PSDB. O ato de filiação, marcado para a próxima quarta-feira, 22, às 9h30min no hotel Mareiro, em Fortaleza, deve contar com a presença e a participação de aliados políticos do ex-ministro e ex-governador. Ciro enxerga algo familiar no chão que pisará a partir desta semana.

Interlocutores do PSDB confirmaram a presença do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), apontado como principal responsável pelo retorno de Ciro ao partido que o elegeu governador em 1990. Além de Tasso, Ozires Pontes, prefeito de Massapê e presidente da legenda no Ceará, é presença confirmada entre os quadros tucanos.

Ex-prefeitos de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido) e José Sarto (ainda no PDT) também devem estar no local. Fonte próxima a RC informou que “foram convidados e devem participar os presidentes de partidos de oposição, além de parlamentares da oposição e líderes políticos de Fortaleza e do Interior”.

Com isso, também são esperadas as presenças de André Fernandes, presidente do PL Ceará; e Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil; além de partidos com menos representatividade, como o Avante. André e Wagner têm histórico de atrito com Ciro, mas se aproximaram dele após racha entre a ala cirista do PDT e o PT.

Ciro chega ao PSDB com vistas na eleição de 2026, sendo cotado para representar a oposição como cabeça de chapa ao Palácio da Abolição. Ao O POVO, uma fonte confirmou que o evento desta quarta é apenas de filiação. Portanto, não há previsão de eventual lançamento de pré-candidatura já neste primeiro momento.

“Para esse segundo momento não tem perspectiva; é por etapas”, afirmou reservadamente um tucano, detalhando a organização do evento: “É um espaço com capacidade para cerca de 600 pessoas. A parte política é o próprio RC que está envolvendo deputados e vereadores, além de líderes do Interior sendo convidados”.

Ciro deixa o PDT após mais de dez anos na sigla trabalhista. A saída foi motivada por divergências internas - que provocaram um racha dentro da própria sigla - originadas ainda na eleição de 2022, para o Governo do Ceará. O retorno tem peso simbólico, já que Ciro foi o primeiro governador do PSDB no Brasil.

Além dele, RC deve se filiar ao União Brasil entre o fim de outubro e início de novembro. O ex-prefeito Sarto afirmou que tomaria decisão atrelada a de Ciro e também é cotado para se filiar ao PSDB. Deputados estaduais alinhados com Ciro - que ainda estão no PDT - devem migrar para partidos como PL, União Brasil ou PSDB quando a legislação eleitoral permitir o movimento sem perda de mandatos.

