Elmano escolhe reconduzir Sâmia Farias para Defensoria do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas escolheu a atual defensora Sâmia Farias

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta segunda-feira, 20, que escolheu a atual defensora-geral Sâmia Farias para continuar no cargo de defensora geral do Estado para o biênio 2026/2027. Lista tríplice foi enviada ao governador após a eleição e Sâmia foi a segunda colocada na disputa. O nome dela já foi enviado à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará.

A eleição ocorreu no dia 3 de outubro, quando 366 defensores e defensoras públicas ativos estavam aptos a votar.

A defensora Elizabeth Chagas, que já esteve à frente do órgão de 2019 a 2023, foi a primeira colocada, com 212 votos, sendo 168 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte, 10 em Sobral e 22 votos postais. Em seguida, aparece a atual defensora pública geral Sâmia Farias, que recebeu 192 votos: 146 da Capital, 18 de Juazeiro do Norte, 7 de Sobral e 21 votos postais. O defensor público Adriano Leitinho fechou a lista, com 93 votos totais.

A lista tríplice foi enviada ao governador Elmano de Freitas, responsável pela escolha para o cargo. A expectativa era de que o chefe do Executivo cearense escolhesse aquele com mais votos, como ocorre tradicionalmente. No entanto, é prerrogativa do governador escolher o nome.

Pelas redes sociais, ele informou a escolha e desejou sorte e sucesso no próximo mandato da defensora: “Informo que escolhi hoje o nome de Sâmia Farias para dar sequência como defensora pública geral do Estado nos próximos dois anos. Desejo à defensora boa sorte e muito sucesso em seu próximo mandato à frente do órgão”, escreveu.

Após o anúncio, a vice-governadora Jade Romero (MDB) também parabenizou a defensora pública e desejou que o trabalho realizado por Farias “permaneça marcado pelo compromisso com a justiça social e a defesa dos direitos da população cearense”.

Sâmia Farias deverá ser sabatinada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelos deputados estaduais. Após isso, ocorrerão duas votações, uma na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa e outra no Plenário 13 de Maio. Em seguida, haverá a nomeação do governador.

Em publicação, a defensora afirmou estar “honrada pela confiança do governador” e destacou que seguirá com “determinação e compromisso de continuar a trabalhar pelo fortalecimento da Defensoria”.

Quem é Sâmia Farias

Sâmia Farias tem 41 anos e atua como defensora há 17 anos. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais.

De acordo com a DPCE, Sâmia ingressou na classe inicial no órgão em 2008, atuando em Trairi, Cascavel, Aquiraz e Fortaleza. Entre 2016 e 2019, foi subdefensora geral, secretária executiva, assessora de desenvolvimento institucional e supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria.

Em 2023, foi eleita para o cargo de defensora geral e recebeu 69% dos votos na definição da lista tríplice. Na disputa, a defensora obteve 229 votos e venceu em todas as três áreas de votação, Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, assim como em voto postal.

No dia da eleição, no início deste mês, Sâmia destacou que o compromisso da sua campanha foi voltado à interiorização. “A nossa campanha a gente trabalhou uma solidificação da Defensoria Pública numa perspectiva de que a gente precisa interiorizar, precisa realmente estar em todas as comarcas, prestar serviço”.