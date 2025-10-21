Lula anuncia Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência

Foto: Ricardo Stuckert/PR ￼PRESIDENTE Lula anunciou troca na gestão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta segunda-feira, 20, a indicação do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é responsável pela articulação entre o governo e movimentos sociais.

Boulos substitui ministro Márcio Macêdo (PT) na função. A nomeação de Boulos sai hoje no Diário Oficial. A troca já era esperada há meses. Ainda em maio, quando Lula viajou para o Uruguai, a mudança já era falada e dada como certa.

Márcio Macêdo, na época, já era citado, há meses, como um dos nomes que seriam envolvidos em uma possível reforma ministerial que Lula pretendia fazer. A reforma acabou sendo feita a conta-gotas e Macêdo manteve-se no cargo. Porém, o nome de Guilherme Boulos foi ganhando força para assumir a pasta. Boulos indicou abrir mão de uma candidatura à reeleição na Câmara para assumir o ministério.

A Secretaria-Geral a Presidência é o ministério responsável pelo diálogo e interlocução do governo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Na reunião em que Boulos recebeu o convite para a pasta, estavam presentes Márcio Macedo, a ministra Gleisi Hoffmann (PT), da Secretaria de Relações Institucionais, e os ministros Rui Costa (PT), da Casa Civil, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social.

Nomeado secretário Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, de 43 anos, tem uma trajetória política voltada ao ativismo urbano. No novo cargo, como desafios na articulação política do governo federal, servirá de ponte entre Palácio do Planalto, movimentos sociais e sociedade civil.

O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Márcio Macêdo afirmou em vídeo no X publicado pouco depois de ser demitido da pasta que está saindo da Esplanada com a "sensação de missão cumprida".

Macêdo disse ainda que está deixando a Esplanada porque será candidato em 2026. Segundo fontes do Palácio do Planalto, ele será candidato a deputado federal por Sergipe.

"Estou saindo para ser candidato em 2026, e o Guilherme Boulos está entrando, porque não será candidato, para cuidar da gestão. Quero dizer que saio com a sensação de missão cumprida", declarou Macêdo em vídeo no X, ao fazer um balanço da gestão dele na Secretaria-Geral durante os 34 meses em que esteve no cargo.

Nos bastidores, é dado que Lula demitiu por estar insatisfeito com a condução da Secretaria-Geral e querer dar uma guinada à esquerda mirando as eleições.

Filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Boulos ganhou notoriedade nacional quando foi candidato à Presidência da República em 2018, com apenas 35 anos. Concorreu por duas vezes à Prefeitura de São Paulo, em 2020 e 2024.

Foi eleito deputado federal em 2022, com mais de 1 milhão de votos, tornando-se não apenas o candidato mais votado do estado, segundo mais votado de todo o país.