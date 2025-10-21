Pedetistas reagem à saída de Ciro do PDT

Foto: AURÉLIO ALVES Ciro Gomes deixa o PDT rumo ao PSDB

A saída de Ciro Gomes do PDT, rumo ao PSDB, mexeu com o jogo político de 2026. O anúncio oficial despertou diversas reações de pedetistas. Uns ficaram aliviados com o fim da relação, outros lamentaram e alguns comemoram a perspectiva de construção para um bloco oposicionista.

Quando tratado o assunto da migração do ex-presidenciável, um pedetista enviou como resposta a música de Roberta Miranda intitulada "Vá com Deus". Ele também repetiu a frase de André Figueiredo, dirigente pedetista: "Que seja feliz".

Outro político do PDT, mais próximo de Ciro e da oposição, classificou a saída como "ótima". "Já era pra ter saído faz tempo", afirmou. Ele enxergava a sigla brizolista como fator que estaria "atrapalhando" o ex-ministro.

Um mandatário do PDT lamentou que Ciro deixe o partido, destacando o ex-ministro como um quadro de alto nível no âmbito estadual e nacional e afirmando que caso o ex-presidenciável continuasse no PDT seria o seu candidato "ao que ele se candidatasse".

"Eu acho que todos nós perdemos muito com a saída dele. Não queria não. Era totalmente a favor do fica mesmo. Mas ele já estava decidido. Não sei nem se teve conversa no PDT", disse.