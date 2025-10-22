Logo O POVO+
Alcides diz que "todo mundo do PL" irá prestigiar filiação de Ciro
Deputado estadual Alcides Fernandes (PL) é pai do deputado federal André Fernandes (PL) (Foto: Junior Pio)
Pré-candidato ao Senado pela oposição em 2026, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) confirmou que "todo mundo do PL" estará presente no evento de filiação do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes ao PSDB, marcado para hoje. 

"Queremos estar com o Cirão do povo lá. Juntos, nós somos mais fortes para libertar o Ceará. Ciro é uma pessoa que está realmente preocupando a esquerda. É um 'cabra-velho' que vem para alavancar, já aprovou como governador, como prefeito e não está só para brincar, não. Se ele vier (a concorrer como governador), nós vamos abraçar o projeto", afirmou durante o café da oposição.

Alcides confirmou inclusive que o filho, o deputado federal e presidente do PL no Ceará, André Fernandes, deverá estar presente no evento.

Alinhamento com Ciro

Lançado pré-candidato a senador pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que disse que no Ceará apoiaria o "pai do André", Alcides recebeu apoio de Ciro em evento que reuniu opositores ao governo Elmano (PT), na Assembleia Legislativa. Na ocasião, Ciro elogiou o deputado e disse esperar votar nele no ano que vem.

Filiação e presenças

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, confirmou que também irá se filiar ao PSDB nesta quarta. Ele publicou no Instagram a informação de que está deixando o PDT, partido pelo qual se elegeu prefeito de Fortaleza (2021-2024).

Outra presença confirmada é do também ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (sem partido). Ainda não estando filiado ao União Brasil, RC confirmou ao O POVO que estará presente na filiação de Ciro, que deve contar ainda com outros deputados filiados ao PDT e que só devem deixar a sigla em 2026, quando a janela partidária estiver aberta.

Interlocutores do PSDB e de RC informaram que todos os presidentes de partidos da oposição foram convidados, assim como outros líderes da Capital e do Interior do Estado. O ex-senador Tasso Jereissati, apontado como principal articulador do retorno de Ciro aos quadros tucanos, também estará presente.

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves

 

