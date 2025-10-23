André Fernandes destaca convergências com Ciro

Foto: Mariana Lopes/O POVO André Fernanedes com PL e aliados na filiação de Ciro Gomes ao PSDB

Na chegada ao ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, o presidente do PL no Ceará, deputado federal André Fernandes, reconheceu que ele e o partido não têm absoluta afinidade com o ex-ministro e ex-governador do Ceará, mas enfatizou que as convergências são hoje maiores.

"Não tenho dúvida de que não só eu, mas a maioria dos integrantes do PL tem sim algumas, algumas divergências com Ciro Gomes. Mas a gente precisa entender o momento. Hoje a gente está convergindo muito mais do que tendo divergência".

O parlamentar enfatizou a conjuntura em que a aproximação ocorre. Ele destacou a candidatura de Ciro a governador não apenas para a eleição estadual, mas também do ponto de vista do cenário nacional.

"E a gente precisa entender o cenário estadual e o cenário nacional. Ciro Gomes é importante para o Ceará e é importante no Brasil. A candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado do Ceará, primeiro, ajuda nacionalmente, que isso fique registrado", disse Fernandes. (Érico Firmo, Mariana Lopes e Marcelo Bloc)