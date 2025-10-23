Após quase 30 anos, Ciro Gomes retorna ao PSDB

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes se filia ao PSDB na manhã desta quarta-feira, 22

Após uma quase três décadas longe do PSDB, Ciro Gomes retornou ao ninho tucano. O retorno não foi apenas como um filiado, mas também como presidente da sigla no Ceará. A volta, costurada pelo ex-senador Tasso Jereissati, foi uma vitrine dos planos da oposição para 2026. O grupo quer seguir junto, com uma sinalização de que seja Ciro o nome para 2026.

Ciro deixou em aberto a possível pré-candidatura ao Governo do Estado em 2026, mas discursou como quem deverá concorrer. "Candidatura ou não, é o tempo que vai dizer", afirmou em coletiva de imprensa. Ele foi o chefe do Executivo cearense entre 1991 e 1994.

Durante seu discurso, Ciro relembrou traições e fez diversas críticas ao PT e ao ex-aliado Camilo Santana (PT). "O outro lado, aproveitando a prepotência para ser candidato a senador, tem que ter folha corrida (...) Vamos discutir, Camilo Santana. Eu vou tirar tua máscara, Camilo Santana", bradou.

Ao final de sua fala, ele admitiu: “Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada depois da amargura que sofri pelas traições, pela ingratidão de quem eu nunca esperava”. Em outro momento, Ciro chegou a despistar a expectativa do público de que ele anunciaria sua pré-candidatura ao governo. “Mas vocês não vão pensar que isso já é candidatura não", afirmou.

O ex-prefeito José Sarto também se filiou PSDB, já no posto de presidente da sigla em Fortaleza. Em coletiva de imprensa, o ex-prefeito destacou o diálogo com a ala bolsonarista no Ceará como uma medida para acabar com a "hegemonia que manda no Ceará".

"Quem imaginaria que a extrema-direita, a direita estaria conversando conosco que somos centro, para você perceber o grau de arrogância e prepotência que a hegemonia que manda no Ceará, que manda em Fortaleza, provocou", afirmou Sarto.

No palanque, lado a lado sentados estavam: o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL), presidente do PL no Estado, e os deputados pedetistas Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Lucinildo Frota, que já sinalizaram saída do partido para outras legendas. O palco teve espaço para parlamentares e prefeitos de outros municípios do Ceará.

Ciro agradeceu o deputado federal bolsonarista André Fernandes, e o elogiou, destacando que alimenta muitas afinidades, mas também “algumas desavenças”.

“Quero dizer muito obrigado pela honra de estarem aqui partidos com quem eu alimento muitas afinidades. (...) É quase tudo afinidade e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti (sic), André Fernandes. Esse jovem talento (referenciando André) pode trazer as diferenças, vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão”, disse.

O próprio André Fernandes deu declarações semelhantes à imprensa. O parlamentar destacou que, apesar de divergências, há mais convergência entre o PL e Ciro.

No mesmo tom, Capitão Wagner disse ao O POVO que, apesar de não terem batido o martelo ainda, o posicionamento dos presidentes e partidos que integram o grupo de oposição é de que Ciro é o nome mais forte para a disputa no momento.

Enquanto aliados novos e antigos defendem o recém-tucano para o governo, Ciro, em seu discurso, acenou para Roberto Cláudio, ainda sem partido, mas com filiação no União Brasil marcada para o início de novembro. O ex-prefeito foi elogiado pelo ex-presidenciável.

Segundo Ciro, RC “está pronto para ser o grande governador que o Estado do Ceará pode ter”. “Se dependesse do meu gosto, ele tem todos os dotes que eventualmente a sua generosidade me atribui. Mas tem um que eu já não tenho mais, que é a juventude, a garra e o tesão para encarar. Está pronto para ser o grande governador que o estado do Ceará pode ter”, elogiou.

Bastidores

Tasso e André Fernandes

O ex-senador brincou sobre a posição ideológica de André, ao afirmar que o deputado “está chegando é para a esquerda”. A fala, dita em tom de brincadeira, foi usada para reforçar a importância de “um partido de centro que consiga dialogar com todos”. “Eu tô vendo que o André tá chegando é para esquerda, outro dia eu tive uma conversa com ele”, disse Tasso. “Aqui e ali nós temos as nossas divergências e ainda bem que ele não se zanga comigo quando temos divergência”, comentou em outro momento de seu discurso.

Ozires diz que chegada de Ciro é um marco para o PSDB

O prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), considerou a chegada de Ciro Gomes ao PSDB como um marco para o partido. Ozires afirmou que, com a filiação do ex-pedetista, o seu “telefone não para”. Ozires, que deixa a presidência da sigla em outubro para ser substituído por Ciro, chegou a afirmar que o PSDB estava “quase acabando”, mas que a chegada do ex-pedetista representa um renascimento para a legenda.

Aécio Neves comemorou filiação de Ciro

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) elogiou Ciro Gomes e o classificou como uma das lideranças mais expressivas do Brasil ao comentar a filiação de Ciro ao partido. À coluna de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, Aécio se refere à filiação como “a valorização do diálogo e da boa política em um momento em que o país precisa lutar para superar a polarização que paralisa o debate e empobrece a vida pública”. Aécio disse que recebe com alegria e satisfação a filiação de Ciro Gomes. “Trata-se de uma das mais expressivas lideranças do Ceará e do Brasil”, avaliou.



Ciro elogia Roberto Cláudio

O ex-presidenciável se dirigiu ao ex-prefeito Roberto Cláudio durante seu discurso. Ciro Gomes elogiou o ex-prefeito Roberto Cláudio, dizendo que ele é “o mais preparado e o mais pronto” para qualquer tarefa. Afirmou que RC tem “a juventude, a garra e o tesão” que ele próprio já não tem, e concluiu que o ex-prefeito “está pronto para ser o grande governador que o Ceará pode ter”, em um aceno claro à eleição de 2026.

Músicas

Tasso e Ciro chegaram ao lotado auditório do Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, ao som da música Sabiá, de Luiz Gonzaga, com mudança feita para campanhas de Ciro: "A todo mundo eu dou psiu, Ciro, Ciro, Ciro". Emendando com Galeguim do Zoi Azu, que embalou as campanhas de Tasso desde 1986