Elmano diz que Ciro Gomes virou "namorado do bolsonarismo"

Foto: João Paulo Biage/O POVO Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas afirmou que Ciro Gomes virou "namorado do bolsonarismo"

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) se tornou “namorado do bolsonarismo”, movimento ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala ocorreu durante coletiva de imprensa em Brasília, onde o petista participou de reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Questionado pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, se Ciro poderia ser um representante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a eleição do governo do Ceará, Elmano relembrou o apoio de Ciro Gomes a André Fernandes (PL), no segundo turno da eleição de 2024, em Fortaleza.

“Ele já se abraçou com o André Fernandes no segundo turno em Fortaleza. Quem apoiou o André Fernandes no segundo turno em Fortaleza, no mínimo, virou namorado do bolsonarismo".

No ano passado, junto do ex-prefeito Roberto Cláudio, que também deixou o PDT e deverá se filiar ao União Brasil, Ciro Gomes demonstrou apoio ao então candidato do PL para a Prefeitura da Capital. Desde então, o ex-ministro passou a se aproximar de lideranças da oposição no Estado.

Na manhã desta quarta-feira, 22, Ciro se filiou ao PSDB e foi anunciado como o novo presidente da sigla no Ceará.

Além do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o evento reuniu os principais nomes da oposição, incluindo o deputado federal André Fernandes, o deputado estadual e pai do parlamentar, Alcides Fernandes (PL), o presidente do União no Ceará, Capitão Wagner, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), dentre outros.

Ainda na coletiva de imprensa, o governador Elmano também comentou sobre a possibilidade de disputar a eleição do ano que vem contra Ciro.

“Eu vejo que nós vamos ter um embate político com a oposição no Ceará. E o povo cearense, na hora certa, quando chegar a eleição, vai avaliar quem de fato mais faz, mais entrega", destacou.

E continuou: "[...] E aí, nós vamos ver, de fato, quem o povo cearense avalia quem mais fez entrega. Com o governador Cid, governador Camilo, com a governadora Izolda, agora conosco, aliado com o presidente Lula, ou se é aqueles que estão abraçados com o bolsonarismo no Brasil”, afirmou.

Enquanto o ex-ministro Ciro Gomes oficializava a filiação ao PSDB, o secretário Chagas Vieira (Casa Civil), publicou uma foto nas redes sociais exaltando líderes políticos da base governista que considera as principais forças políticas do Ceará.

Na fotografia, que foi tirada em data anterior a esta quarta-feira, aparecem o governador Elmano de Freitas, o ministro da Educação Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT), o senador Cid Gomes (PT), além do próprio Chagas. Todos estão sentados e sorrindo durante uma reunião política.

“Como é bom fazer parte do projeto que tem as maiores lideranças do Ceará lutando, juntas, por um estado cada vez mais forte”, escreveu o secretário na publicação.

PSDB, para onde Ciro retornou, já foi palco de importantes disputas eleitorais no Ceará, especialmente na década de 1990, quando Ciro governou o Estado pelo partido. Desde então, a legenda passou por reconfigurações, perdendo espaço para o PT e outras forças políticas na região.

Nos últimos anos, a base governista consolidou sua presença em cargos estratégicos. O governador Elmano de Freitas comanda o Executivo estadual desde 2023, enquanto o ministro da Educação Camilo Santana atua em posição de destaque no governo federal.

O senador Cid Gomes, filiado ao PSB, mantém influência política relevante no cenário estadual, sendo o PSB o partido com mais prefeituras no Ceará. Questionado sobre a filiação do irmão, Cid afirmou, na semana passada, que “cada qual se filia no partido que quer”, sinalizando neutralidade e evitando críticas públicas ao movimento do irmão.