Filiação de Ciro ao PSDB acirra os ânimos na Assembleia
Filiação de Ciro ao PSDB acirra os ânimos na Assembleia

|Ceará| O dia teve trocas de acusações, metáforas inusitadas e sessão interrompida por bate boca entre deputados
A sessão chegou a ser suspensa por um tempo após deputados baterem boca

Um dia após a cerimônia que marcou o retorno de Ciro Gomes ao PSDB — evento que reuniu praticamente toda a oposição no Ceará —, o tema dominou os debates na Assembleia Legislativa (Alece) nesta quinta-feira, 23. A repercussão da filiação do ex-ministro provocou discursos inflamados, troca de acusações e até a interrupção momentânea da sessão plenária.

Durante boa parte da manhã, governistas e oposição se revezaram na tribuna em falas centradas no ex-governador. Houve confrontos verbais, defesas apaixonadas e metáforas inusitadas, refletindo o novo rearranjo político no Estado.

Começo

O primeiro a citar Ciro na tribuna foi Léo Suricate (Psol), que criticou nomes apontados como pré-candidatos ao Senado, inclusive alguns da base, como Júnior Mano (PSB) e José Guimarães (PT). A fala gerou o primeiro bate-boca da sessão, envolvendo De Assis Diniz (PT), Lucinildo Frota (PDT) e Cláudio Pinho (PDT), o que levou à suspensão temporária dos trabalhos

Após a retomada, De Assis Diniz fez duros ataques ao ex-ministro. O petista acusou Ciro Gomes de ter tido apenas "três empregos nas últimas três décadas, todos fracassados".

O parlamentar questionou ainda as fontes de renda de Ciro, disse que o ex-governador traiu diversos aliados ao longo dos anos e afirmou que fará o mesmo com os atuais parceiros da oposição. Ele também lembrou críticas anteriores de Ciro a André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil).

“Ontem ele (André Fernandes) foi ungido pelo Espírito Santo e foi perdoado, chamado de ‘jovem talento’. A Bíblia diz que ‘a montanha pariu um rato’ e esse rato é Ciro Gomes. Já traiu a todos e vai trair inclusive esses que agora se juntam”, disparou.

Em coletiva, Diniz disse ainda que todo o rancor que Ciro tem contra o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), “não passa de inveja pelo crescimento e a popularidade” do petista.

Ele também defendeu a indicação da ex-primeira-dama Onélia Santana ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), lembrando que Ciro não questionou a nomeação da então esposa, Patrícia Saboya, ao mesmo cargo. “Nada contra Patrícia, que é uma espetacular conselheira, mas é que temos que ter coerência”, explicou.

Na sequência, em Plenário, o deputado Missias Dias (PT) destacou a importância de manter o debate político em nível elevado. “A gente pode discordar, mas não podemos partir para a baixaria. Eu assisti atento ao discurso de ontem do Ciro. Esperava que Ciro falasse de projeto (…) O povo já viu que não se vence eleição na arrogância, com ataques, com fakes news. Queremos debater projeto”, afirmou.

Oposição reage e defende Ciro

Deputado Cláudio Pinho (PDT) disse que base do governo está com medo de Ciro
Deputado Cláudio Pinho (PDT) disse que base do governo está com medo de Ciro Crédito: Paulo Rocha/Alece

O pedetista Cláudio Pinho também subiu à tribuna, mas para defender Ciro e ironizar os governistas que o chamaram de “defunto político” em atividade. “Um defunto não pode estar pautando o Legislativo, Executivo e a imprensa. Onde o povo vê o desespero por parte dos governistas, vê a esperança por parte do povo do Ceará”, afirmou.

Pinho repetiu o discurso de Ciro ao lembrar José Alencar (PL), como vice de Lula (PT) no início do século, para defender a aliança com o partido no Ceará. Ele também lembrou ataques antigos feitos ao presidente pelo hoje secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, a quem chamou de “guru do governo”. 

"Para eles só presta se estiver do lado dele. Quando está ao lado do PT, qualquer um vira a melhor pessoa do mundo", ironizou, antes de pedir desculpas ao colega De Assis pelos ânimos acirrados minutos antes.

Em apartes, outros deputados da oposição fizeram coro. Queiroz Filho (PDT) afirmou: "O que nos une, com todas as divergências que o Ciro falou ontem, é o enfrentamento ao crime que está infelizmente dominando quase todos os setores do Ceará". O parlamentar disse ainda ver “apatia” do governo estadual no combate à violência.

Já a deputada Dra. Silvana (PL) afirmou que o “grande Ciro chegou para colocar ordem na Casa” e que “Apanhar de Ciro, dói. E tome peia!”, bradou. Em momentos distintos, Antônio Henrique (PDT), Pedro Matos (Avante) e Lucinildo Frota (PDT) também saíram em defesa de Ciro Gomes e da aliança formada pela oposição.

Líder ironiza aliança

Líder do governo Elmano, o deputado Guilherme Sampaio (PT) usou uma analogia inusitada para definir a união de Ciro e Tasso Jereissati com o bloco bolsonarista no Estado. “Tivemos ontem o noivado do Frankenstein com a Mula sem Cabeça, a união do rancor com o ressentimento, o ódio contra o interesse do povo cearense”, destacou.

Sampaio também criticou as falas de Ciro contra o PSB, partido da base aliada liderado pelo ex-governador Cid Gomes e presidido por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo. 

“Qual a moral que Ciro tem para atacar as pessoas? Quando ele ataca o PSB, um partido da base aliada, progressista, ele ataca o próprio irmão Cid. Atacar um senhor de 88 anos, como Eudoro Santana? Eu só tenho a lamentar as falas de Ciro, que há muitos anos não passa de um desocupado. Ciro, na verdade, é ex-quase tudo e futuro quase nada”, ironizou.

Em aparte, Agenor Neto (MDB) lembrou que fazia oposição a Camilo Santana e que o próprio Ciro o convenceu a apoiá-lo. “Sabe quem me convenceu que o melhor nome era Camilo? Quem me mostrou a força e a competência do Camilo? Foi exatamente Ciro Gomes”, declarou.

