Lula confirma que buscará um quarto mandato nas eleições de 2026

Foto: Ricardo Stuckert / pr ￼LULA cumpriu agendas na Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira, 23, em evento na Indonésia, que buscará um quarto mandato nas eleições do próximo ano. Esta é a primeira vez que Lula expressa com tanta clareza a intenção de voltar a concorrer às eleições, embora já tenha dado outros indicativos.

"Vou disputar um quarto mandato no Brasil", disse Lula em Jacarta, durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo indonésio, Prabowo Subianto. "Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições", acrescentou.

O atual presidente, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, completará 80 anos na segunda-feira, 27, mas disse que se sente "com a mesma energia de quando tinha 30 anos".

"Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia que tinha com 30 anos de idade. Pode ter certeza, vou disputar um quarto mandato no Brasil. Estou dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes", disse Lula, durante declaração conjunta à imprensa ao lado de Subianto, no Palácio Merdeka.

O Brasil terá eleições em outubro de 2026, em meio à forte polarização após a condenação de 27 anos de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O Supremo Tribunal Federal (STF) o condenou como líder de uma tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. A direita começa a considerar vários nomes como candidatos, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

O encontro de Lula com Subianto ocorreu em tom descontraído. O indonésio, que fez 74 anos na semana passada, convidou Lula, que completa 80 anos na segunda-feira, para uma festa de aniversário conjunta na noite desta quinta-feira.

Lula iniciou uma viagem pelo sudeste asiático, que também o levará à Malásia para participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), onde poderá se encontrar com Donald Trump.

No evento de ontem, em uma referência velada à guerra tarifária americana, Lula afirmou que "Indonésia e Brasil não querem uma segunda Guerra Fria".

"Nós queremos comércio livre (...) multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo", afirmou.

As relações entre Washington e Brasília ficaram ainda mais tensas com as sanções contra funcionários de alto escalão do governo brasileiro motivadas pelo julgamento de Bolsonaro.

Em dois momentos, Lula elogiou o Pix. Em um deles, apontou que tanto o modelo brasileiro como o sistema similar indonésio têm condições de facilitar não só o comércio entre os dois países, mas, também, entre os países que integram o Brics - grupo formado por 11 países-membros e dez parceiros, entre eles o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul,

“No âmbito do Brics, o Pix brasileiro e o Qris indonésio oferecem modelos de sistemas de pagamentos eficazes e acessíveis, que podem inspirar medidas que facilitarão o comércio em moedas locais entre os países do bloco”, disse o presidente durante evento com empresários brasileiros e indonésios.