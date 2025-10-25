Lula diz que frase sobre 'traficantes serem vítimas de usuários' foi mal colocada

Foto: Ricardo Stuckert / PR ￼PRESIDENTE Lula cumpre agendas na Ásia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu que errou ao dizer que "traficantes são vítimas dos usuários" de drogas. Disse que a frase foi "mal colocada" e que seu "posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado".

Em publicação no X na tarde desta sexta-feira, 24, Lula disse que o "mais importante do que as palavras são as ações" do seu governo.

"Fiz uma frase mal colocada nesta quinta-feira e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país", afirmou o presidente.

A publicação foi feita às 14h15, no horário de Brasília. Lula está na Malásia, onde, pelo fuso horário, era 1h15 de sábado. No texto, o presidente diz ainda que "continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado".

Em viagem à Indonésia, o petista sugeriu que há uma relação de sustentação entre traficantes e dependentes químicos, enquanto defendia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria combater o uso das drogas internamente no país, em vez de promover uma ação militar externa.

"Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende", disse Lula, em entrevista coletiva em Jacarta, Indonésia.

O pronunciamento de Lula teve repercussão negativa, que ajudou a fazer a oposição se movimentar. O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, ironizou a declaração.

"Os traficantes são vítimas dos usuários, os assaltantes são vítimas dos assaltados, os assassinos são vítimas dos mortos, os estupradores são vítimas das violentadas e por aí vai. Presidente Lula, vítima é o povo brasileiro dessa visão em que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas", escreveu o senador nas redes sociais. Outros nomes da oposição também comentaram a fala do presidente.

Além da retratação, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) disse, também na sexta, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "não tolera o tráfico de drogas". No comunicado, a Secom menciona resultados obtidos durante a gestão no combate às drogas e operações contra organizações criminosas.

"O governo do Brasil não tolera o tráfico de drogas e atua com rigor e ações de inteligência, obtendo resultados históricos contra a espinha dorsal das organizações criminosas", diz a Secom.

"Com investimento em ações de inteligência, integração entre as diferentes forças de segurança, além da repressão à lavagem de dinheiro, o governo do Brasil está impondo perdas nunca vistas ao crime organizado", prossegue.