Foto: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio ￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria

Três candidaturas disputam neste domingo, 26, o voto do eleitorado de Santa Quitéria, município distante 223,46 quilômetros de Fortaleza, que, um ano após as eleições de 2024, volta às urnas para definir quem comandará a cidade.

Após as investigações que revelaram a presença do crime organizado nas eleições de 2024, o novo pleito em Santa Quitéria volta a atrair atenção no Ceará, cercado de disputas políticas, intervenções judiciais e medidas reforçadas de segurança.

Concorrendo estão Cândida Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT). A nova eleição ocorre após a cassação do prefeito reeleito José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), preso antes de assumir o segundo mandato. Ele teve o diploma cassado sob acusação de envolvimento com facções criminosas.

No Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), o relator citou, em seu voto, informações do delegado Marcos Aurélio Elias de França, segundo o qual houve ameaças a cabos eleitorais de Tomás Figueiredo (MDB), candidato adversário de Braguinha no pleito.



Em delação premiada, o membro de facção informou as duas missões designadas a ele no Ceará: tumultuar a campanha de Tomás Figueiredo e "tomar" o município de Varjota da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Para isso, DA30 receberia "300 e poucos mil" reais.

Nos processo, é citado depoimento de delegado que constatou que as pessoas não queriam dar nenhum depoimento. Segundo o delegado, as pessoas estavam receosas, num clima de ameaças caso votassem em Tómas Figueiredo.

Conforme as investigações, a facção criminosa Comando Vermelho (CV) teria atuado para garantir o resultado das eleições municipais de Santa Quitéria em 2024. "Quando ocorreu a eleição municipal de Santa Quitéria, foi detectado que uma das maiores organizações criminosas aqui no Estado estaria agindo para dirigir o resultado do pleito", resumiu ao O POVO o subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público do Ceará (MPCE), Plácido Rios.



Partidos da base

Com dois partidos da base tendo candidaturas, o governador Elmano de Freitas (PT) optou por não se posicionar. Ainda assim, a disputa provocou atritos entre parlamentares governistas na Assembleia Legislativa durante a semana que antecedeu o pleito.

Deputados de diferentes campos da base têm participado ativamente da campanha. Cândida conta com o apoio do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) e do pai, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral. Já o senador Cid Gomes (PSB) lidera a mobilização em torno de Joel, filho de Braguinha e atual prefeito interino, que assumiu o cargo por ser presidente da Câmara Municipal. O deputado federal Júnior Mano (PSB) e o estadual Jeová Mota (PSB) também estiveram em Santa Quitéria para reforçar a candidatura pessebista.

Mesmo sem apoio oficial do Palácio da Abolição, Lígia Protásio tenta atrair para si eleitores ligados ao governador Elmano e ao ministro Camilo Santana (PT). Durante a breve campanha, os deputados estaduais petistas De Assis Diniz e Acrísio Sena participaram de atos em favor da petista. Além deles, o deputado federal José Guimarães (PT) fez campanha.

A disputa também se intensificou no campo jurídico. As três candidaturas foram alvo de questionamentos, mas todas tiveram registro deferido pela Justiça Eleitoral. Até a divulgação de pesquisas virou motivo de embate judicial.

Diante do histórico recente de violência e da influência de grupos criminosos na política local, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e da bancada federal cearense e autorizou o envio de reforço federal para garantir a segurança do pleito. Nas eleições de 2024, o município já havia recebido apoio da Força Nacional.

As candidaturas

Antes das convenções, o ex-prefeito Tomás Figueiredo (MDB) era cotado para disputar a eleição, mas desistiu em favor da esposa, a ex-deputada estadual Cândida Figueiredo. Ela exerceu mandatos entre os anos 1990 e 2000 e chegou a enfrentar o hoje senador Cid Gomes na disputa pela Prefeitura de Sobral em 1996.

Joel Barroso busca consolidar nas urnas a posição que ocupa desde o afastamento do pai. Apesar da cassação de Braguinha, a Justiça Eleitoral manteve o registro de Joel, cujo direito de concorrer tem sido questionado pelas adversárias.

Ex-vice-prefeita de Braguinha, Lígia Protásio tenta retornar ao comando do município, onde esteve no cargo por quase um ano, quando o prefeito foi afastado durante seu mandato anterior. Rompida com Braguinha, ela disputou as eleições de outubro de 2024 e acabou derrotada. A petista conta ainda com o apoio do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT).



