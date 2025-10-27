Após denúncia sobre facção, eleição em Santa Quitéria ocorreu sob forte esquema de segurança

Foto: FCO FONTENELE ￼ELEIÇÃO para prefeito de Santa Quitéria teve reforço de segurança

Centenas agentes de segurança atuaram em Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza, durante a eleição suplementar desse domingo, 26. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e as forças local e federal prepararam operação de segurança para antes, durante e após a apuração dos votos.

O Município conta, no domingo, com 500 agentes, sendo 300 das forças de segurança do Ceará e 200 do Exército.

A presença das forças de segurança era visível nas ruas. "Parece uma cidade sitiada", afirmou uma fonte local à reportagem.

A eleição suplementar para a Prefeitura de Santa Quitéria foi realizada um ano após o pleito de 2024, marcado pela denúncia de influência do crime organizado, o que culminou na prisão e cassação da chapa eleita.

Em 1º de julho, a chapa teve a cassação confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) por acusação de vínculo com facção criminosa, que teria atuado para influenciar o resultado. Por isso a eleição suplementar foi realizada.

A decisão do TRE-CE foi tomada a partir de denúncia do Ministério Público, que apontou que a organização criminosa Comando Vermelho ameaçou eleitores de Santa Quitéria para que não votassem nem fizessem campanha pelo ex-prefeito Tomás Figueiredo (MDB), adversário na eleição do ano passado de José Braga Barrozo (PSB), o Braguinha, então prefeito e candidato à reeleição.

