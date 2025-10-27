Santa Quitéria escolhe em nova eleição o filho de ex-prefeito acusado de vínculo com facção

Foto: fotos FCO FONTENELE JOEL Barroso, filho do prefeito cassado Braguinha, foi eleito prefeito de Santa Quitéria

O município de Santa Quitéria, a 223 km de Fortaleza, elegeu neste domingo, 26, Joel Barroso (PSB) como prefeito. Com 53,11% dos votos válidos, ele venceu as adversárias Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil). Joel foi confirmado como matematicamente eleito por volta das 18h44min.

Com a vitória, Joel assume o comando oficial da Prefeitura após governar interinamente desde janeiro, quando o pai, o prefeito reeleito em 2024 José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato. O vice-prefeito eleito, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, o Gardel Padeiro (Progressistas), também foi afastado. Joel, então, assumiu a Prefeitura por ser o presidente da Câmara Municipal.

Resultado da eleição suplementar em Santa Quitéria

Joel Barroso (PSB): 12.902 votos (53,11%)

12.902 votos (53,11%) Lígia Protásio (PT): 6.131 votos (25,24%)

6.131 votos (25,24%) Cândida Figueiredo (União Brasil): 5.259 votos (21,65%)

5.259 votos (21,65%) Nulos: 682 votos

682 votos Brancos: 682 votos

As adversárias, Lígia e Cândida, obtiveram 25,24% e 21,65% dos votos, respectivamente. A disputa foi acompanhada de perto por líderes estaduais, que veem Santa Quitéria como um ponto estratégico na configuração política da Região Norte do Ceará.

Em entrevista ao O POVO, Joel negou que o mandato significará a continuidade do mandato do pai. Ele lembrou ter trocado todo o secretariado, garantindo que tem autonomia para as decisões.

"Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou.

Neste domingo, Lígia Protásio criticou a instabilidade jurídica e administrativa gerada pelo prefeito eleito e enfatizou a necessidade de restaurar a dignidade do Município, o qual ela descreve como vivendo uma "vergonha nacional".

Ao O POVO, ela abordou a ausência de algumas lideranças políticas do partido na campanha atípica, mas afirma ter recebido apoio fundamental de outros representantes.

Dia 18 de novembro será o último dia para a diplomação do candidato eleito e, por conta de ser uma eleição suplementar - diferente das eleições ordinárias - cabe a Câmara Municipal definir a data da posse do prefeito eleito no pleito.

