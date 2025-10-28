Candidatas derrotadas em Santa Quitéria prometem continuar atuantesno município

Foto: Reprodução/Instagram - Montagem O POVO Lígia Protásio e Cândida Figueiredo terminaram a eleição suplementar na segunda e na terceira colocação, respectivamente

Derrotadas nas urnas na eleição suplementar de Santa Quitéria, ocorrida neste domingo, 26, as candidatas Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil) usaram as redes sociais para se manifestar sobre o resultado do pleito.

Lígia agradeceu a cada um que a recebeu em casa e prometeu continuar lutando pela população do município. "Obrigado a cada um que acreditou em nossa campanha e a todos que nos receberam em suas casas e que votaram 13 acreditando que Santa Quitéria merece muito mais!!! A gente vai continuar lutando por cada um de vocês!", afirmou. A publicação recebeu apoio do deputado federal Yury do Paredão (MDB), que apoiou a petista na eleição.

Já a ex-deputada Cândida Figueiredo disse que resultado de eleição é algo a ser respeitado e destacou que seu compromisso com a cidade não se encerra.

"Seguimos firmes, com coragem e amor por Santa Quitéria, porque cuidar da nossa gente é um compromisso que não termina com a eleição. A eleição termina, mas o compromisso com Santa Quitéria continua. Caminhei com fé, com verdade e com amor pela nossa cidade. O resultado se respeita, e sigo de cabeça erguida, com o mesmo desejo de ver nossa gente respeitada e feliz".

Apoiador da candidatura da colega de partido, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) comentou na publicação. "Parabéns pela campanha. Deus abençoe sempre", disse.

O município de Santa Quitéria elegeu no domingo, Joel Barroso (PSB) como prefeito. Com 53,11% dos votos válidos, ele venceu as adversárias Lígia e Cândida Figueiredo. Joel foi confirmado como matematicamente eleito por volta das 18h44min, com 86,29% das seções totalizadas. A apuração foi encerrada por volta de 19h51min.

Durante a apuração dos votos, Joel largou na frente das adversárias e manteve sua posição ao logo da totalização. O município tem quase 33 mil eleitores, segundo o TSE, e registrou 24.735 de votos válidos nas urnas.

Com a vitória, Joel assume o comando oficial da Prefeitura após liderar interinamente desde janeiro, quando o pai, o prefeito reeleito em 2024, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato. O vice-prefeito eleito à época, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, o Gardel Padeiro (Progressistas), também foi afastado. Na ocasião, Joel assumiu a Prefeitura por ser o presidente da Câmara Municipal.

As adversárias, Lígia e Cândida, obtiveram 25,24% e 21,65% dos votos, respectivamente. A disputa foi acompanhada de perto por lideranças estaduais, que veem Santa Quitéria como um ponto estratégico na configuração política da Região Norte do Ceará.

Presidente da Câmara Municipal, Joel vinha como prefeito interino de Santa Quitéria desde o início do ano. Reeleito em outubro de 2024, o pai de Joel, Braguinha (PSB) foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato, sob acusações de envolvimento com facções criminosas. Em prisão domiciliar, Braguinha foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), o que culminou nas eleições suplementares deste domingo.

Em entrevista ao O POVO, Joel negou que o mandato significará a continuidade do mandato do pai. Ele lembrou ter trocado todo o secretariado, garantindo que tem autonomia para as decisões.

"Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou.

Neste domingo, 26, Lígia Protásio criticou a instabilidade jurídica e administrativa gerada pelo prefeito eleito na eleição suplementar e enfatizou a necessidade de restaurar a dignidade do município, o qual ela descreve como vivendo uma "vergonha nacional" devido à prisão do ex-gestor.

“Foi uma campanha bem rápida, de menos de 30 dias. O nosso município é o maior em extensão territorial, a gente não pôde chegar a todas as casas, a conversar com todas as famílias, mas o máximo que Deus permitiu com que eu e a Rayana conseguíssemos chegar, conversar, mostrar nossas propostas, incentivar e mostrar que a instabilidade que está dentro do município está fazendo nosso município se degradar, e que nossa chapa é a chapa melhor para fazer realmente esse município se estabilizar”, afirmou.

Ao O POVO, ela abordou a ausência de algumas lideranças políticas do partido na campanha atípica, mas afirma ter recebido apoio fundamental de outros representantes.

Dia 18 de novembro será o último dia para a diplomação do candidato eleito e, por conta de ser uma eleição suplementar - diferente das eleições ordinárias - cabe a Câmara Municipal definir a data da posse do prefeito eleito no pleito.

Disputas na campanha

A eleição em Santa Quitéria foi marcada por forte disputa política entre os adversários. No início de outubro, enquanto o Ministério Público Eleitoral pediu o indeferimento da candidatura do vice do candidato Joel, a coligação do pessebista, “Coragem pra superar, competência pra avançar!”, protocolou ações contra as duas chapas rivais.

As Ações de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), apresentadas em 30 de setembro, contestaram os registros de Rayana Bendor (PT), vice da chapa de Lígia Protásio, e da candidata a prefeita Cândida Figueiredo, apontando argumentos de vícios formais, inelegibilidade e fraude eleitoral.

Ainda no dia 30 de setembro, Joel teve dois pedidos de impugnação contra sua candidatura, um apresentado por Lígia e outro por Cândida e solicitavam a “inelegibilidade expressa” do candidato.

Candidaturas

Três candidatos disputaram o cargo de prefeito de Santa Quitéria. Na situação, Joel Barroso (PSB) conseguiu seguir no comando do Município em que comandava interinamente.

Ex-prefeita, Lígia Protásio (PT) concorreu o pleito novamente, após ser derrotada em 2024. Vice de Braguinha no primeiro mandato do então prefeito, ela comandou o município por quase um ano, quando o prefeito esteve afastado do cargo. Rompida com o pessebista, Lígia terminou a eleição municipal do ano passado em terceiro lugar.

Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes (PSB) a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada. Seu esposo, o então pré-candidato Tomás Figueiredo (MDB), desistiu da candidatura à gestão para dar lugar a postulação dela. Tomás é ex-prefeito de Santa Quitéria.