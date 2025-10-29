Câmara de Caucaia é favorável à criação de Parlamento Metropolitano

Foto: Tiago Barros Caucaia assina protocolo para fortalecer ligação entre Câmaras da região metropolitana

O presidente da Câmara Municipal de Caucaia, vereador Tanilo Menezes (MDB), assinou na sessão desta terça-feira, 28, um protocolo de intenção para a criação de um Parlamento Metropolitano, unindo as 19 Câmaras das regiões metropolitanas de Fortaleza. O presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, vereador Raphael Pessoa (MDB), responsável pela iniciativa, afirma que o próximo passo é alinhar o regimento interno do novo Parlamento com a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ao O POVO, Raphael explicou que a iniciativa surgiu em 2017, mas "esfriou com o tempo" por conta de mudanças de legislatura. Porém, ele afirma que a iniciativa foi bem recebida pelas Casas Legislativas metropolitanas e deve fortalecer a atuação municipal de pautas em comum.

"As Câmaras Municipais devem dar as mãos, pois é uma oportunidade de unir forças entre as regiões e compartilhar boas práticas. Devemos discutir sobre mobilidade, criação de anel viário para interligar municípios, ampliação de consórcios de saúde e diversos serviços em parceria".

Após a adesão dos municípios ao projeto, o protocolo de intenção deve ser enviado ao presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri, para a conclusão do projeto de regimento interno.

Tanilo comemorou a iniciativa e disse que é "um grande passo para fortalecer e valorizar Caucaia e as outras regiões metropolitanas".

O vereador de Maracanaú esclareceu que o órgão não terá poder executório para aprovar leis ou deliberação de orçamentos, mas deve atuar como uma entidade consultiva de sugestões para os três poderes, com reuniões bimestrais. Raphael afirma que, caso todas as Câmaras assinem o protocolo, cerca de 300 vereadores devem participar do Parlamento.

Ele também afirma que a união pode aumentar a colaboração do Governo do Estado em solicitações municipais, como a criação de hospitais regionais, ampliação da Procuradoria da Mulher para mais municípios e escolas de gestão.

"Acredito que com as Casas unidas, entendimentos consolidados e política pública clara o Governo do Estado deve olhar para nós com outros olhos". Ele concluiu que as próximas cidades visitadas serão: Chorozinho, Horizonte, Pacajus, Itaitinga, Trairi, Paracuru e São Luís do Curu.