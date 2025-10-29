Elmano diz que Ciro Gomes tem "inveja" de Camilo e lamenta que ex-aliado tenha mudado de lado

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Elmano de Freitas afirma que história de Ciro Gomes sempre foi no campo progressista

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) foi “desrespeitoso” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e demonstrou “inveja” do ministro Camilo Santana (PT), ao comentar as declarações feitas por Ciro durante o ato de filiação ao PSDB.

"Ele (Ciro) resolveu fazer uma inflexão de ataque absolutamente injusto, inadequado e, penso eu, com muito desrespeito ao presidente Lula, com ataques à maior liderança política do Ceará — de quem me parece ter muita inveja, que é Camilo Santana. Nós vamos, na hora certa, fazer o debate político que precisamos, de balanço", disse Elmano na manhã desta terça-feira, 28, durante evento no Palácio da Abolição.

O petista lamentou a escolha de Ciro de se aliar à extrema direita, o que, segundo Elmano, inviabilizou a permanência dele no PDT.

"Ciro Gomes sair do PDT significa que ele tomou um outro rumo na sua vida política. E penso que o ato de filiação do Ciro diz por si, porque quem se filia ao lado de André Fernandes, Jaziel e o bolsonarismo diz exatamente qual foi a escolha política que fez. O ex-governador Ciro Gomes optou por caminhar, na política brasileira e no Ceará, ao lado da extrema direita. Eu lamento que tenha feito essa opção, porque ela é o oposto da própria história do Ciro, que sempre foi no campo progressista", afirmou.

Time de Lula x bolsonarismo

Elmano destacou que o eleitorado cearense já demonstrou preferência por Lula e aliados, em vez de “abraçar o bolsonarismo” em eleições recentes.

"As últimas eleições mostraram claramente que o povo cearense preferiu ficar com o time de Lula e de Camilo — projeto do qual tenho o prazer e o orgulho de ser governador —, e não com aqueles que se abraçam com a extrema direita, que todos sabemos o que representa", pontuou.

O governador, que já havia dito que Ciro virou “namorado do bolsonarismo”, voltou a criticar a oposição no Ceará e lamentou o novo posicionamento político do ex-ministro.

"Extrema direita significa gente que foi contra a vacina. Extrema direita significa gente que quer tirar direitos do nosso povo. Extrema direita significa negacionismo. Portanto, eu lamento demais a opção que esse cearense está fazendo neste momento nas lutas políticas do Estado do Ceará", concluiu.

