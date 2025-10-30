Número de mortos deixa chefe da ONU "muito preocupado"

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está "muito preocupado" com o balanço da megaoperação policial contra a organização criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos, disse nessa quarta-feira, 29, o porta-voz.

"Ele destaca que o uso da força em operações policiais deve estar em conformidade com as leis e os padrões internacionais de direitos humanos, e exorta as autoridades a realizarem uma investigação imediata", declarou aos jornalistas Stephane Dujarric, porta-voz de Guterres, sobre a operação realizada na terça-feira no Rio.

O governo argentino ordenou o reforço das fronteiras leste e noroeste para evitar um "descontrole" diante da escalada de violência no Rio de Janeiro.

"Reforçamos as fronteiras para proteger os argentinos diante de qualquer 'descontrole' que possa se gerar pelos conflitos no Rio de Janeiro", disse nesta quarta a ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, em uma publicação na X. Argentina e Brasil compartilham 1.132 km de fronteira.

A funcionária não especificou se haverá aumento do efetivo nas fronteiras, mas pediu que se "envie aos agentes destacados nas fronteiras o manual de reconhecimento de sinais que caracterizam esses grupos narcoterroristas para facilitar possíveis identificações pelas forças".

Bullrich adiantou que os controles nos acessos serão intensificados para cidadãos brasileiros.

"Significa olhar com quatro olhos para os brasileiros que chegam, se têm antecedentes ou não", disse em uma coletiva de imprensa na Casa de Governo, citada pelo meio Infobae. Também serão coordenadas ações com Paraguai e Brasil.

A chamada "Operação Contenção" buscou enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro e que mais se expandiu nos últimos anos, segundo as autoridades.