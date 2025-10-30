PF faz operação na Secretaria da Segurança de Camocim

Foto: Leitor via aplicativo de mensagem ￼VEÍCULOS da Polícia Federal na sede de secretaria municipal de Camocim

Agentes da Polícia Federal (PF) estiveram na sede da Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Camocim, município localizado a 354 km de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 29. O prédio foi isolado durante a ação policial.

Imagens enviadas por leitores ao O POVO mostram viaturas pretas da PF e agentes fardados em frente ao local, incluindo integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) — unidade especializada da corporação que atua em situações de médio e alto risco.

Por meio da assessoria de imprensa, a PF no Ceará informou que a operação se trata de uma “fiscalização sobre o porte de armas da Guarda Municipal”. Até o momento, o órgão não divulgou detalhes sobre possíveis mandados cumpridos, apreensões ou prisões realizadas no local.

Prefeitura condena uso de armas irregulares



Em nota, a Prefeitura Municipal de Camocim afirmou não compactuar com o uso irregular de armas por agentes da Guarda Civil Municipal e reafirmou o "compromisso com a legalidade, a disciplina e a segurança da população".

A gestão ressaltou que, no ano de 2020, a Prefeitura Municipal de Camocim, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, expediu Normas Gerais de Ações orientando e proibindo "expressamente o uso de armamento" por agentes da Guarda Civil Municipal.

A gestão ressaltou que, no ano de 2020, a Prefeitura Municipal de Camocim, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, expediu Normas Gerais de Ações orientando e proibindo "expressamente o uso de armamento" por agentes da Guarda Civil Municipal.

"A Administração Municipal reitera que qualquer conduta que contrarie as normas e diretrizes estabelecidas será devidamente apurada, observados o devido processo legal e os princípios que regem a Administração Pública", finaliza o texto.