Deputado diz que tentou levar Ciro para o União Brasil

DANILO Forte revelou conhecer Ciro Gomes desde a adolescência de ambos

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) revelou ter tentado convencer o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) a se filiar ao União Brasil, em vez do PSDB. Segundo o deputado, ele chegou a brincar com o ex-ministro sobre a diferença de estrutura entre as legendas: "Você podendo jogar no Flamengo, você não vai jogar no Baraúnas", relatou.

A declaração ocorreu durante a participação de Danilo no podcast As Cunhãs. Danilo relatou conhecer Ciro há quase 50 anos, mas contou que só recentemente os dois tiveram a oportunidade de conversar sobre política.

O parlamentar do União continua: "Foram duas horas de conversa. Ele, muito inteligente como todo mundo conhece, muito preparado e muito magoado. Ele tem, continua com aquela mágoa forte, tem uma mágoa muito grande do passado recente dele, na política nacional e na política local", destacou o parlamentar.

Forte afirmou que Ciro enxergou uma "janela de oportunidade" para resgatar a relação com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o que teria sido um fator decisivo na escolha do ex-governador pelo retorno ao ninho tucano.

"Eu até brinquei com ele, disse: 'Olha, você podendo jogar no Flamengo, você não vai jogar no Baraúnas'. O União Brasil é um partido grande, um partido que pode dar a estrutura que você precisa para alavancar uma candidatura", contou.

Ainda de acordo com o deputado, Ciro respondeu que já havia iniciado uma conversa com Tasso sobre o retorno.

"Tenho uma gratidão por ele (Tasso) muito grande, quero terminar minha vida política sendo grato a ele", teria dito Ciro, segundo relato de Danilo Forte no podcast.

Reaproximação vista como positiva

Apesar da tentativa de atrair Ciro para o União Brasil, o parlamentar avaliou como benéfica para a política cearense a reaproximação de Ciro com o grupo tucano, apontando que isso pode contribuir para a renovação dos quadros locais.

"Vai ser muito bom, porque a pior coisa do mundo é a monolítica, a pior coisa do mundo é uma hegemonia, que impede inclusive o debate. Aí todo mundo se acomoda ali no projeto de poder. Nós já somos de um estado pobre, em que as pessoas são muito subservientes ao poder, isso é histórico. Diante disso, a gente ter uma alternativa de poder oxigena a economia, oxigena a política, lança novas lideranças querendo reabrir um diálogo", afirmou.

Danilo comparou o momento atual com o período em que Tasso Jereissati foi eleito governador do Ceará, na década de 1980, derrotando antigos grupos tradicionais, os chamados coronéis. "A partir dali surgiu uma renovação política muito forte", lembrou.