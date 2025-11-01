AtlasIntel: maioria dos brasileiros aprova megaoperação policial no Rio

Foto: FABIO PORCIUNCULA / AFP A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis

A maioria da população brasileira demonstrou apoio à megaoperação contra o crime organizado realizada no Rio de Janeiro esta semana. É o que aponta pesquisa publicada nesta sexta-feira, 31, pelo instituto AtlasIntel. Em termos nacionais, o levantamento mostra que 55,2% aprovaram a operação e que 42,3% desaprovarar, enquanto 2,5% não souberam opinar.

A pesquisa também foi feita apenas na cidade do Rio de Janeiro, voltada para o público adulto e que também registrou maioria de aprovação do que reprovação. No Rio de Janeiro, os que aprovaram a operação somam 62,2%; contra 34,2% que reprovaram e outros 3,6% que não souberam responder.

A AtlasIntel ouviu 1.089 pessoas de todo o país para a pesquisa nacional, através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 29 e 30 de outubro. A pesquisa apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de nível de confiança.

Na cidade do Rio de Janeiro, responderam a pesquisa 1.527 pessoas, também através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 29 e 30. A pesquisa apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de nível de confiança.

AtlasIntel:

Você aprova ou desaprova essa operação? (Nacional)

Aprovo: 55,2%

Desaprovo: 42,3%

Não sei: 2,5%

Você aprova ou desaprova essa operação? (cidade do Rio de Janeiro)

Aprovo: 62,2%

Desaprovo: 34,2%

Não sei: 3,6%

Nível de violência empregado

A maioria dos que responderam à pesquisa avaliaram como adequado o nível de violência empregados pelas polícias na megaoperação da última terça-feira.

Como você avalia o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação de terça-feira no Rio de Janeiro? (nacional)

Foi adequado: 52,5%

Foi excessivo: 45,8%

Não sei: 1,6%

Como você avalia o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação de terça-feira no Rio de Janeiro? (cidade do Rio de Janeiro)

Foi adequado: 62,3%

Foi excessivo: 34,4%

Não sei: 3,3%

Saldo da operação



A pesquisa questionou se, na opinião dos entrevistados, o saldo da operação (mais de 120 mortes) reflete a melhor forma de combater o crime organizado ou se reflete um objetivo de ganho político por parte dos governantes.

Na sua opinião, o saldo de mais de 120 mortos resultado desta operação reflete a melhor forma de efetivamente combater o crime organizado ou um objetivo de ganho político? (nacional)

Reflete uma tentativa de ganho político: 42%

Reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime: 39,3%

Reflete ambos os objetivos: 17,6%

Não sei: 1,1%

Na sua opinião, o saldo de mais de 120 mortos resultado desta operação reflete a melhor forma de efetivamente combater o crime organizado ou um objetivo de ganho político? (cidade do Rio de Janeiro)

Reflete uma tentativa de ganho político: 51,7%

Reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime: 37%

Reflete ambos os objetivos: 8,9%

Não sei: 2,4%

Avaliação na Segurança Pública

Na cidade do Rio de Janeiro, a AtlasIntel questionou como os entrevistados avaliavam o desempenho de líderes na área de segurança pública.

Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública? (cidade do Rio de Janeiro)

Presidente Lula



Ótimo/Bom: 27%

Regular: 12%

Ruim/Péssimo: 59%

Não sei: 2%

Governador Cláudio Castro



Ótimo/Bom: 36%

Regular: 17%

Ruim/Péssimo: 45%

Não sei: 2%

Prefeito Eduardo Paes



Ótimo/Bom: 13%

Regular: 45%

Ruim/Péssimo: 38%

Não sei: 4%

Impacto pós-operação

Os entrevistados foram questionados sobre o impacto da megaoperação no Rio de Janeiro.

Na sua opinião, qual será o impacto desta megaoperação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? (nacional)

Impacto muito positivo: 26,1%

Impacto muito negativo: 20,1%

Pouco ou nenhum impacto: 18,8%

Impacto positivo: 16,3%

Impacto negativo: 14,7%

Não sei: 4,1%

Na sua opinião, qual será o impacto desta megaoperação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? (cidade do Rio de Janeiro)

Impacto muito positivo: 34,4%

Impacto positivo: 19,3%

Impacto muito negativo: 19%

Pouco ou nenhum impacto: 15,6%

Impacto negativo: 9,5%

Não sei: 4,2%

Criminosos ou vítimas?

Outro item questionado aos entrevistas é se acreditam que o grupo de mais de 120 pessoas mortas é melhor descrito como "criminosos" ou "vítimas". A maioria descreve como criminosos.

Você considera que o grupo de 120 pessoas mortas pela polícia na última terça-feira é melhor descrito como criminosos ou vítimas? (nacional)

Criminosos: 51,2%

São ao mesmo tempo criminosos e vítimas: 36,9%

Vítimas: 8,4%

Não sei: 3,4%

Você considera que o grupo de 120 pessoas mortas pela polícia na última terça-feira é melhor descrito como criminosos ou vítimas? (cidade do Rio de Janeiro)

Criminosos: 65,1%

São ao mesmo tempo criminosos e vítimas: 27,3%

Vítimas: 3,6%

Não sei: 4,1%

A favor de operações como essa?

A maioria dos entrevistados mostrou-se a favor de operações como a realizada no Rio de Janeiro.

AtlasIntel: Você é a favor de mais operações como essa? (nacional)

A favor: 55,9%

Contra: 35,3%

Não sei: 8,8%

AtlasIntel: Você é a favor de mais operações como essa? (cidade do Rio de Janeiro)

A favor: 62%

Contra: 32%

Não sei: 6,1%

Falta de articulação

A AtlasIntel perguntou a opinião dos entrevistados sobre se teria faltado articulação entre os governos federal e estadual para a realização da operação no RJ.

Você acredita que faltou articulação entre o governo estadual e o governo federal para a realização desta megaoperação? (nacional)

Sim, por conta do governo estadual: 46%

Sim, por conta do governo federal: 42%

Não: 6,4%

Não sei: 5,5%

Você acredita que faltou articulação entre o governo estadual e o governo federal para a realização desta megaoperação? (cidade do Rio de Janeiro)