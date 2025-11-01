AtlasIntel: maioria dos brasileiros aprova megaoperação policial no Rio

A maioria da população brasileira demonstrou apoio à megaoperação contra o crime organizado realizada no Rio de Janeiro esta semana. É o que aponta pesquisa publicada nesta sexta-feira, 31, pelo instituto AtlasIntel. Em termos nacionais, o levantamento mostra que 55,2% aprovaram a operação e que 42,3% desaprovarar, enquanto 2,5% não souberam opinar.
A pesquisa também foi feita apenas na cidade do Rio de Janeiro, voltada para o público adulto e que também registrou maioria de aprovação do que reprovação. No Rio de Janeiro, os que aprovaram a operação somam 62,2%; contra 34,2% que reprovaram e outros 3,6% que não souberam responder.
A AtlasIntel ouviu 1.089 pessoas de todo o país para a pesquisa nacional, através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 29 e 30 de outubro. A pesquisa apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de nível de confiança.
Na cidade do Rio de Janeiro, responderam a pesquisa 1.527 pessoas, também através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 29 e 30. A pesquisa apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de nível de confiança.
AtlasIntel:
Você aprova ou desaprova essa operação? (Nacional)
Aprovo: 55,2%
Desaprovo: 42,3%
Não sei: 2,5%
Você aprova ou desaprova essa operação? (cidade do Rio de Janeiro)
A maioria dos que responderam à pesquisa avaliaram como adequado o nível de violência empregados pelas polícias na megaoperação da última terça-feira.
Como você avalia o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação de terça-feira no Rio de Janeiro? (nacional)
Foi adequado: 52,5%
Foi excessivo: 45,8%
Não sei: 1,6%
Como você avalia o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação de terça-feira no Rio de Janeiro? (cidade do Rio de Janeiro)
Foi adequado: 62,3%
Foi excessivo: 34,4%
Não sei: 3,3%
Saldo da operação
A pesquisa questionou se, na opinião dos entrevistados, o saldo da operação (mais de 120 mortes) reflete a melhor forma de combater o crime organizado ou se reflete um objetivo de ganho político por parte dos governantes.
Na sua opinião, o saldo de mais de 120 mortos resultado desta operação reflete a melhor forma de efetivamente combater o crime organizado ou um objetivo de ganho político? (nacional)
Reflete uma tentativa de ganho político: 42%
Reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime: 39,3%
Reflete ambos os objetivos: 17,6%
Não sei: 1,1%
Na sua opinião, o saldo de mais de 120 mortos resultado desta operação reflete a melhor forma de efetivamente combater o crime organizado ou um objetivo de ganho político? (cidade do Rio de Janeiro)
Reflete uma tentativa de ganho político: 51,7%
Reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime: 37%
Reflete ambos os objetivos: 8,9%
Não sei: 2,4%
Avaliação na Segurança Pública
Na cidade do Rio de Janeiro, a AtlasIntel questionou como os entrevistados avaliavam o desempenho de líderes na área de segurança pública.
Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública? (cidade do Rio de Janeiro)
Presidente Lula
Ótimo/Bom: 27%
Regular: 12%
Ruim/Péssimo: 59%
Não sei: 2%
Governador Cláudio Castro
Ótimo/Bom: 36%
Regular: 17%
Ruim/Péssimo: 45%
Não sei: 2%
Prefeito Eduardo Paes
Ótimo/Bom: 13%
Regular: 45%
Ruim/Péssimo: 38%
Não sei: 4%
Impacto pós-operação
Os entrevistados foram questionados sobre o impacto da megaoperação no Rio de Janeiro.
Na sua opinião, qual será o impacto desta megaoperação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? (nacional)
Impacto muito positivo: 26,1%
Impacto muito negativo: 20,1%
Pouco ou nenhum impacto: 18,8%
Impacto positivo: 16,3%
Impacto negativo: 14,7%
Não sei: 4,1%
Na sua opinião, qual será o impacto desta megaoperação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? (cidade do Rio de Janeiro)
Impacto muito positivo: 34,4%
Impacto positivo: 19,3%
Impacto muito negativo: 19%
Pouco ou nenhum impacto: 15,6%
Impacto negativo: 9,5%
Não sei: 4,2%
Criminosos ou vítimas?
Outro item questionado aos entrevistas é se acreditam que o grupo de mais de 120 pessoas mortas é melhor descrito como "criminosos" ou "vítimas". A maioria descreve como criminosos.
Você considera que o grupo de 120 pessoas mortas pela polícia na última terça-feira é melhor descrito como criminosos ou vítimas? (nacional)
Criminosos: 51,2%
São ao mesmo tempo criminosos e vítimas: 36,9%
Vítimas: 8,4%
Não sei: 3,4%
Você considera que o grupo de 120 pessoas mortas pela polícia na última terça-feira é melhor descrito como criminosos ou vítimas? (cidade do Rio de Janeiro)
Criminosos: 65,1%
São ao mesmo tempo criminosos e vítimas: 27,3%
Vítimas: 3,6%
Não sei: 4,1%
A favor de operações como essa?
A maioria dos entrevistados mostrou-se a favor de operações como a realizada no Rio de Janeiro.
AtlasIntel: Você é a favor de mais operações como essa? (nacional)
A favor: 55,9% Contra: 35,3% Não sei: 8,8%
AtlasIntel: Você é a favor de mais operações como essa? (cidade do Rio de Janeiro)
A favor: 62% Contra: 32% Não sei: 6,1%
Falta de articulação
A AtlasIntel perguntou a opinião dos entrevistados sobre se teria faltado articulação entre os governos federal e estadual para a realização da operação no RJ.
Você acredita que faltou articulação entre o governo estadual e o governo federal para a realização desta megaoperação? (nacional)
Sim, por conta do governo estadual: 46%
Sim, por conta do governo federal: 42%
Não: 6,4%
Não sei: 5,5%
Você acredita que faltou articulação entre o governo estadual e o governo federal para a realização desta megaoperação? (cidade do Rio de Janeiro)