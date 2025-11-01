Morre Benedito Bizerril, militante contra a Ditadura e referência da advocacia trabalhista no CE

Foto: Reprodução PCdoB Ceará / Foto: Wermerson Ribeiro Benedito Bizerril faleceu nesta sexta-feira, 31 de outubro

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 31, Benedito de Paula Bizerril, aos 78 anos, advogado, ex-vice-presidente do PCdoB no Ceará e histórico militante das lutas democráticas no Estado. De acordo com a família, o militante político faleceu de causas naturais.

O velório ocorrerá neste sábado, 1°, de 9h às 16h, no Mausoléu do Jardim Metropolitano. A celebração ecumênica está prevista para ocorrer às 11h30min.

Nascido em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, Bizerril tem uma trajetória marcada pela resistência à ditadura militar. Em 1973, em uma casa de campo em Maranguape — posteriormente reconhecida como a “casa dos horrores” — o advogado foi torturado por integrar o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que fazia oposição e contestava os militares.

Bizerril tornou-se referência na advocacia trabalhista, fundando e presidindo a Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará (Atrace) e atuando junto a sindicatos de diversas categorias. Também teve participação intensa na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE), na Comissão de Direitos Humanos e no Conselho Estadual de Segurança Pública.

Pela integridade e compromisso social, recebeu diversas homenagens, entre elas a Medalha José Martins Rodrigues, considerada a mais alta comenda da OAB Ceará, concedida apenas a personalidades cuja trajetória de vida representa o ideal ético e democrático da advocacia.

A honraria, entregue a Bizerril em fevereiro de 2024, foi aprovada pelo Conselho Pleno da instituição e homenageia aqueles que dedicaram décadas à defesa intransigente dos direitos humanos, da justiça social e do Estado Democrático de Direito.

Também foi agraciado com a Medalha Advogado Padrão Dr. Edgar Cavalcante de Arruda, concedida a profissionais com mais de 30 anos de exercício ético e irrepreensível da advocacia.

PCdoB

Bizerril ingressou no PCdoB em 1966 e ocupou a vice-presidência do partido. A sigla prestou solidariedade aos familiares e amigos do advogado e destacou o legado deixado por ele.

“O Partido Comunista do Brasil – PCdoB – do Ceará se despede de um dos seus mais valorosos e destacados militantes e dirigentes, o camarada Benedito de Paula Bizerril, carinhosamente chamado de ‘Bené’ [...] Os seus camaradas se despedem dele com muita dor, prometendo manter erguida a bandeira do socialismo e do PCdoB, bandeira que Benedito carregou com orgulho e que honrou em uma existência impecável”.

O ex-senador e Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda (PCdoB), também relembrou a trajetória de Bizerril e desejou que a memória e exemplo do advogado “sigam nos guiando na defesa da democracia, da justiça e dos direitos do povo".

“Militante histórico do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), foi uma das vozes mais ativas na construção de um projeto democrático e popular para o Ceará e para o Brasil. Sua atuação combativa, tanto no campo jurídico quanto na militância partidária, marcou gerações e contribuiu para fortalecer as instituições e a consciência social em nosso estado”, escreveu.

