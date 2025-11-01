Secretários da Proteção Animal devem ser candidatos a deputados pelo PSD

Foto: Reprodução/Redes sociais e Aurélio Alves/O POVO ￼FILIADOS ao PSD, secretários devem buscar vagas de deputado em 2026

O PSD já se prepara para a montagem das chapas para deputado estadual e federal para o ano que vem. Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) afirmou que vereadores disputarão vaga para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

"Eu tive com o presidente Domingos Filho numa reunião e ele me falava que o (Gilberto) Kassab tem um compromisso em praticamente todos os estados que o estado é que dita para onde vai. Para estadual, o presidente Domingos até me convidou para ser candidato a deputado estadual, já digo que não sou candidato", afirmou o vereador em entrevista ao Jogo Político, podcast de política do O POVO.

Bruno disse acreditar que o PSD brigue para eleger entre quatro a cinco deputados. Entre os candidato, dois vereadores de Fortaleza eleitos pela causa animal, Apollo Vicz e Erich Douglas, que hoje estão como secretários da Proteção Animal de Fortaleza e Ceará, respectivamente. Além deles, o suplente em exercício, Tony Brito, e o já deputado Simão Pedro.

"Acredito que o PSD brigue para fazer quatro a cinco deputados e é uma chapa bastante competitiva. O Erich é candidato, o Apollo também é, o Tony, o Simão Pedro. Tá definindo se o Apollo é estadual ou federal, mas na lista vi como estadual", declarou.

Já sobre os deputados que irão deixar o partido, Mesquita confirmou que o presidente estadual Domingos avisou que não contaria com Fernando Hugo e Lucílvio Girão.

"Vou falar publicamente o que ele me disse que poderia falar. Ele me disse que não conta com os dois (Fernando Hugo e Lucílvio Girão). Dos que estão lá ele conta somente com o Simão Pedro", completou Bruno.

Para a Câmara dos Deputados, em 2022, o PSD conseguiu eleger três parlamentares: Célio Studart, Domingos Neto e Luiz Gastão. PL e PDT, ambos, elegeram cinco deputados, seguidos do União Brasil, com quatro cadeiras. A Federação PT-PCdoB-PV também conseguiu 3 parlamentares eleitos, mesmo número do PSD. PP e MDB elegeram um cada.

Entre os eleitos do PSD, está o deputado Célio Studart, que também tem a pauta animal entre suas bandeiras. Ele chegou a assumir como secretário da Proteção Animal do Ceará. No período, ele chegou a ser exonerado em meados de novembro de 2023 para participar do processo de emendas para o Orçamento da União. Em sua ausência, assumiu Erich Douglas. Célio voltou ao cargo, mas, alguns dias depois, pediu exoneração no período de descompatibilização para ser opção para disputar a Prefeitura de Fortaleza.