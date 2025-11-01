Trump nega planos de atacar a Colômbia

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira, 31, que não planeja ataques contra a Venezuela, enquanto Caracas teme que o importante deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe tenha como objetivo derrubar o governo de Nicolás Maduro.

Os Estados Unidos mobilizaram oito navios de guerra no Caribe, enviaram caças furtivos F-35 a Porto Rico e um grupo de ataque com porta-aviões está a caminho da região — uma força militar que, segundo Washington, tem como objetivo combater o narcotráfico.

"Não", respondeu Trump quando um jornalista perguntou sobre informações que indicavam que ele estaria avaliando uma ofensiva contra a Venezuela.

Membro do governo, Marco Rubio, transmitiu a mesma mensagem em resposta a um artigo do Miami Herald que afirmava que as forças de Washington estavam prontas para atacar o país sul-americano.

O governo de Trump apresenta essas pequenas embarcações como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Especialistas afirmam que os ataques constituem execuções extrajudiciais, mesmo quando se trata de narcotraficantes comprovados. (AFP)