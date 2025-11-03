Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil terá André Fernandes, Ciro e Rueda

Foto: FÁBIO LIMA ￼FILIAÇÃO de Roberto Cláudio em Brasília contará com presença de André Fernandes

Anunciada em junho, a novela da filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil deverá se encerrar na próxima quarta-feira, 5. O ato que marcará a confirmação do novo partido de RC acontecerá em Brasília às 14h na sede da sigla. RC será o presidente do partido em Fortaleza.

￼Estão previstas presenças importantes do União Brasil, como Antônio Rueda e ACM Neto, presidente e vice-presidente nacional respectivamente, além de forças da oposição no Ceará, assim como foi a filiação de Ciro Gomes ao PSDB, mas em menor escala.

O ex-presidenciável, que tem endossado a pré-candidatura de Roberto Cláudio ao Governo do Ceará com a possibilidade de ser seu secretário de segurança pública, é um dos que prestigiarão a filiação do aliado.

Além dele, o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, e o presidente do União Brasil no estado, Capitão Wagner, se unirão no ato que também servirá para mostrar alinhamento da oposição.

O evento também levará deputados estaduais do bloco de oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), além de mandatários de diversos partidos.

No final de maio deste ano, RC anunciou a desfiliação do PDT, apontando como motivo as "graves e complexas circunstâncias locais da política cearense" e, principalmente, a "necessidade de se construir um projeto alternativo". Na prática, a reaproximação do PDT com o PT inviabilizaram a permanência de RC, que estava no PDT desde setembro de 2015.

Dias depois, veio a confirmação de que o destino seria o União Brasil, que já o colocava como potencial pré-candidato ao Governo do Estado. Embora interlocutores insistissem que se tratava apenas de uma formalização, a filiação à nova sigla foi adiada diversas vezes, desde então.

O argumento para os adiamentos sempre perpassavam pela dificuldade de reunir filiados de renome nacional. Aliados locais da oposição sempre garantiram, no entanto, que a filiação ao União Brasil não estava ameaçada, inclusive adiantando que RC assumirá o comando da sigla em Fortaleza após integrar-se ao partido.



