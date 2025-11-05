Com soma de $ 415 milhões, emendas da bancada cearense irão para saúde, educação e segurança

Foto: Samuel Setubal Prefeito de Fortaleza solicitou emendas para o IJF

A reunião da bancada federal do Ceará nesta terça-feira, 4, em Brasília, encaminhou a prioridade para a área da saúde nas emendas parlamentares. O governador Elmano de Freitas (PT) solicitou R$ 200 milhões para o setor, enquanto o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), pediu R$ 75 milhões para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

A definição dos valores deve ser fechada até sexta-feira, 7, após articulação com os 22 deputados federais e os três senadores. Educação, desenvolvimentos regional e agrário, além de segurança pública, também serão contemplados.

Coordenador da bancada cearense, o deputado Domingos Neto (PSD) informou que serão nove emendas, totalizando R$ 415 milhões.

“Três para saúde, duas para área de educação, uma para área de segurança, uma para área de desenvolvimento regional e uma para área de desenvolvimento agrário destinada à Embrapa. E faremos, ainda, uma para Policia Rodoviária Federal (PRF), na continuidade das obras da sua sede", listou.

Conforme Domingos, neste encontro foram definidos apenas os objetos da destinação dos recursos. "Desejamos que sexta-feira nós já possamos fechar essa tabela e ser das primeiras bancadas a fazer esse ofício aqui para a Comissão de Orçamento", acrescentou.

Saúde é prioridade

Elmano pediu R$ 200 milhões para reforçar o orçamento da saúde e ampliar o tratamento oncológico no Estado. Ele citou obras em andamento e previstas, como as dos hospitais polo regionais de Iguatu e de Baturité, e a do Hospital de Crateús.

"Nós sabemos da importância de poder interiorizar a saúde para levar a média e alta complexidade para todas as regiões do Ceará, e nós contamos com a sensibilidade da bancada para colaboração de recursos para esse objetivo", justificou o govenador, citando também ampliação do Hospital Universitário do Ceará (HUC).

Evandro, por sua vez, solicitou R$ 75 milhões da bancada federal para o IJF, que, no fim de 2024, passou por uma crise por falta de medicamentos. O prefeito reforçou que recursos federais aliviam o caixa municipal e permitem investimentos em outras áreas.

"Quando você aloca recursos para a saúde, de alguma forma termina ajudando também a outras rubricas importantes como educação", concluiu Evandro.

Demais áreas



O senador Cid Gomes (PSB) citou as áreas já mapeadas para as emendas, mencionando atenção básica e secundária, além de institutos federais e universidades. "Fica a dúvida se nessa rubrica de universidade pode ser contemplada universidades estaduais também", ponderou.

Segundo ele, também deve haver uma ação voltada para equipamentos no Ministério de Desenvolvimento Regional. "Pode operar, penso eu, por dois órgãos seus: o Dnocs, que tem sede no Ceará, e a Codevasf, que tem sede aqui [em Brasília], mas tem uma representação lá no Ceará", detalhou Cid.

O ex-governador pontou destinação para segurança pública, contemplando as polícias Militar e Civil, e o Corpo de Bombeiros. "Eu particularmente defendo muito isso, porque nós temos, assim, muitos focos de incêndio e precisamos de equipamentos modernos para que esses focos sejam enfrentados".



