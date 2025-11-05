Vereadores reclamam após serem barrados em eventos do Estado; Governo alega "falha de cerimonial"

Foto: Érika Fonseca/CMFor ￼VEREADORES reclamam de serem barrados em eventos; governo aponta falhas no cerimonial

Um grupo de vereadores de Fortaleza reclamou de “desrespeito” e “humilhação” por ser impedido ou barrado de participar de eventos oficiais promovidos pelo Governo do Estado do Ceará. As reclamações ocorreram durante a sessão plenária desta terça-feira, 4, na Câmara. Em resposta, o Governo aponta “falha de procedimento de cerimonial”.

O vereador Marcelo Tchela (Avante) relatou ter sido barrado de subir no palco durante o evento de assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo residencial em Fortaleza, na segunda-feira, 3, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT).

Queixas

“Não ia nem falar, mas é sacanagem. Eu acho que eu vou pedir música no Fantástico, porque a primeira vez foi no Hospital Universitário, 14 vereadores barrados. Semana passada foi barrado Bruno Mesquita (líder do prefeito). Eu, ontem de novo. Ou seja, acho que a gente é do PL, da oposição. É isso que eu tô imaginando. Nós somos do PL, somos agora bolsonaristas. Só pode”, criticou o vereador.

Durante fala na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Professor Enilson (Cidadania) expressou frustração sobre como o Governo do Estado tem tratado os membros da Casa, apesar de muitos serem da base aliada de Evandro e possivelmente apoiarão eventual candidatura de Elmano nas eleições de 2026.

"Eu quero acreditar que isso não parta do governador Elmano, mas, talvez, de alguns que ainda não entenderam o valor que é um vereador desta casa. Tenho certeza que o governo do Elmano não sabe que está acontecendo isso (...) Mas eu quero entender o que está acontecendo que um vereador de dez mil votos não é valorizado pelo governo do Estado", criticou.

Ao O POVO, Enilson disse que não existe crise de relacionamento entre ele e os gestores dos Executivos Estadual e Municipal: "Não defiro isso ao governador Elmano e nem tampouco ao prefeito Evandro, mas tem que ter ajustes por parte daqueles que organizam os eventos. Não somos políticos de segunda categoria, nós somos eleitos pelo povo, muitos com a votação maior do que prefeitos do Interior, com todo respeito aos prefeitos, a gente não pode ser tratado como político de segunda categoria".

Em plenário, ele afirmou ter sido barrado em evento na Capital, no bairro que é sua base eleitoral. "Mas o vereador aliado do secretário da Regional estava lá", reclamou.

Dr. Vicente (PT), em discurso na tribuna , afirmou que pessoas do cerimonial do governador Elmano de Freitas (PT) “não estão fazendo as coisas corretas”.

“Eu já fui barrado, o Tchela foi barrado ontem. Isso não pode ficar assim, nós somos vereadores da maior cidade do Norte, Nordeste”, disse Vicente.

A vereadora Mari Lacerda (PT) também lamentou sobre as situações, mas destacou a possibilidade de as ocorrências serem por conta de “organização e cerimonial”. Ela citou ter sido barrada em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Aconteceu isso comigo, infelizmente, no dia em que Lula veio inaugurar o Hospital da Uece. O sentimento é terrível, passa por diversas camadas, entre elas, o racismo também passa. Mas eu queria para que isso não se repetisse, isso também não virasse alvo de disputas políticas ou colocado nesse bojo. Às vezes acho que é um problema de organização e cerimonial”, afirmou.

Resposta do governo

Em resposta às críticas, o Governo do Ceará destacou, ao O POVO, que “não há qualquer restrição à participação de vereadores, sejam de Fortaleza ou outros municípios, em eventos oficiais” da gestão Elmano. O governo justificou o caso específico no evento com agentes das três esferas.

“Neste caso específico do evento no Jangurussu, realizado em parceria entre Estado, Prefeitura e Governo Federal, ocorreu uma falha de procedimento de cerimonial. Essa questão já está sendo solucionada internamente”, pontuou.



Vereadores x gestão

Um vereador da base do governo afirmou ao O POVO que entende que o governador deveria tratar vereadores da Capital como se fossem prefeitos do Interior.

Ele lembrou que muitos na CMFor recebem mais votos do que algumas cidades cearenses têm de eleitores.

"Adivinha por que governos perdem a Prefeitura de Fortaleza? Fica chato esse tipo de situação, ainda mais depois de uma campanha tão acirrada ano passado em Fortaleza, em um momento que Elmano busca ampliar sua base, acabou de agregar o PDT, enfim, as coisas precisam ser melhor tratadas", afirmou o parlamentar reservadamente.