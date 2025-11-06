Gleisi anuncia R$ 149 bi em investimentos no Ceará até 2030

Foto: Júnior Linhares ￼PREFEITOS posam para foto ao final do evento em Brasília

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Gleisi Hoffmann (PT) anunciou que o governo federal, com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 149 bilhões no Ceará até 2030.

"Nós já temos muitos projetos no Ceará. Por exemplo, só o PAC até 2030 vai investir R$ 149 bilhões entre creches, entre escolas, institutos federais, Minha Casa Minha Vida, infraestrutura na área de abastecimento de água. Então, é muita coisa", afirmou a ministra.

O anúncio foi feito durante encontro realizado na manhã desta quarta-feira, 5, no Palácio do Planalto, voltado ao fortalecimento da cooperação entre o governo federal e os municípios cearenses. O Estado foi representado por mais de 50 prefeitos e prefeitas.

A ministra explicou que o encontro serviu para que os gestores fiquem mais familiarizados com os programas federais. "A gente recebe os prefeitos com alegria, expõe tudo o que o governo está fazendo, tira as dúvidas e apresenta também os programas e projetos que essas prefeituras podem se inscrever", acrescentou.

Realização

O evento, promovido pela SRI da Presidência da República, foi articulado pelo líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), com a presença da ministra-chefe da SRI, Gleisi Hoffmann, secretários e representantes de diferentes órgãos federais.

Segundo Guimarães, ideia central era aproximar os gestores municipais do poder central.

"Hoje, cada vez mais, nós queremos que os municípios brasileiros, não só no caso do Ceará, estejam integrados naquelas políticas que são desenvolvidas pelo governo da República, governo do presidente Lula. O meu papel como líder do governo, e da ministra Gleisi, é conversar um pouco sobre os projetos, o balanço daquilo que está sendo feito e aquilo que poderá ser feito até 2026", afirmou.

E seguiu: "Esse é um objetivo muito importante da reunião, ouvir os prefeitos e planejar os projetos que nós temos pro Ceará em 2026, tanto do ponto de vista do governo do estado, como também dos municípios, porque cada município tem sua pasta de projeto e as prioridades", disse.

Deputado Guimarães durante o evento Crédito: Gustavo Bezerra/SRI

A expectativa é que, a partir dessa aproximação, os prefeitos possam compreender melhor, por exemplo, os mecanismos de captação de recursos, execução de obras e articulação de novos projetos, especialmente ligados ao PAC.

Além dos gestores municipais, estiveram presentes representantes de prefeituras, a senadora Augusta Brito (PT-CE), quatro deputados estaduais e os reitores da Universidade Estadual do Ceará (Uece), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Programação

O encontro no Palácio do Planalto teve ainda a participação do secretário da Casa Civil, Maurício Muniz Barreto de Carvalho, que falou sobre “O PAC no Ceará: avanços, obras estruturantes e perspectivas de investimento”.

Já a secretária executiva adjunta do Ministério da Saúde, Juliana Carneiro, abordou “A relação federativa na saúde pública e o papel estratégico do Ceará”. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, apresentou os investimentos e programas do fundo voltados à educação básica no Ceará.

O evento foi encerrado com fala do deputado José Guimarães, após a exposição da ministra Gleisi sobre "O papel do diálogo político e da unidade entre partidos aliados no desenvolvimento regional".

