RC é oficialmente filiado ao União Brasil sob acenos de aliados da oposição

Foto: Tauan Alencar/União Brasil ￼FILIAÇÃO reuniu lideranças do União Brasil e nomes do PL

Roberto Cláudio se filia na tarde desta quarta-feira, 5, ao União Brasil, cinco meses após o anúncio. Em falas durante o evento, Capitão Wagner e Antônio Rueda, presidentes estadual e nacional do partido, respectivamente, afirmaram que o ex-prefeito chega para concorrer ao cargo que desejar.

"Quando eu convidei o Roberto eu disse que ele vem pra ser candidato ao que você quiser. Você tem nome e serviço prestado para ser governador, senador, prefeito, deputado federal, ao que você quiser o partido vai lhe dar essa condição", disse Wagner.

O dirigente estadual do União afirmou que RC tem um papel fundamental de fortalecer o partido para o ano que vem e que a sua intenção como presidente é atrair mais membros e não afastar ninguém.

Estiveram presentes os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Felipe Mota (União), Queiroz Filho (PDT) e Pedro Matos (Avante), o deputado federal Matheus Noronha (PL) e os vereadores Priscila Costa (PL) e Soldado Noélio (União), além do governador de Goiás e pré-candidato a presidente do Brasil, Ronaldo Caiado.

Rueda fala de união para mudança no Ceará

"Você vai ser dentro desse partido o que você quiser", declarou Rueda ao novo correligionário.



O presidente nacional afirmou ainda que a filiação de RC é o começo da mudança no Ceará unindo forças políticas que antes eram adversárias e de outras siglas como o PL e o PSDB em comum acordo e derrotar o que representa o atraso da política.

"Esse filiação do Roberto é o começo da mudança no Ceará. Eu ouso dizer que pela primeira vez eu vejo um conjunto de forças política no Ceará construindo um novo caminho. Vejo o PL, vejo o PSDB, vejo pessoas que antes não se falavam que hoje dialogam em um vértice em comum, derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental que representa o atraso da política. Ciro e Roberto, tenham a convicção que encontram aqui nessa federação um ambiente próspero para um Ceará diferente", declarou.

ACM Neto: "Vamos derrotar o PT no Ceará"

ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil e pré-candidato a governador da Bahia, fez um discurso enfático de manter o partido em oposição ao PT nos estados e também no Brasil em aliança com outras forças políticas.

"Você (Roberto Cláudio) é muito bem recebido e se Deus quiser em 2026, e o Nordeste vai se destacar nisso, nós vamos derrotar o PT, derrotar o PT no Ceará, na Bahia e no Brasil", disse.

Roberto Cláudio: "Não é hora de definir candidaturas"

Antes do momento da filiação, RC almoçou no restaurante Rio Brasa, em Brasília, acompanhado de aliados, entre eles o presidente estadual do partido no Ceará, Capitão Wagner; e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), RC afirmou que ainda não é momento de definir candidaturas.

RC destacou que a oposição no Ceará conta com grandes partidos, como o próprio União; além do PL, de André Fernandes; e do PSDB, de Ciro Gomes e Tasso Jereissati; dentre outros, e que o projeto do bloco se constrói a partir da crítica ao governo atual.

"Acho que não é hora ainda da gente definir candidaturas. A gente tem, o que parecia improvável para muita gente, uma frente ampla e unida coesa de oposição que envolve partidos diferentes e personalidades políticas diferentes", disse em entrevista ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

RC prosseguiu: "Hoje essa coesão e união nos impõe um duplo papel. Papel de desprendimento pessoal e de construção de projeto. O projeto se constrói em cima de crítica. Às vezes, eu vejo o governo incomodado por estar criticando, mas é claro. A base da formação de um projeto de oposição é a crítica ao que está errado".



Ciro diz que RC é o maior prefeito de Fortaleza e não se incomoda de ficar atrás

Em discurso durante o evento, Ciro Gomes falou que Roberto Cláudio é um político completo, sendo considerado praticamente, segundo ele, uma unanimidade em Fortaleza e que é tempo de aprender com o aliado. O ex-presidenciável o chamou de maior prefeito de Fortaleza, acima até dele próprio.

"Se tornou o maior prefeito da história de Fortaleza e olha que eu fui prefeito de Fortaleza. Não me incomodo em ser o terceiro ou quarto porque ele foi longe o melhor prefeito com realizações. É um quadro que vem engrandecer o União Brasil", afirmou.

Alinhamento e desprendimento da oposição

Roberto Cláudio, pré-candidato a governador do Ceará, assim como Ciro Gomes, disse que a oposição irá debater as questões que considera erradas envolvendo o atual Governo do Ceará e depois apresentar um projeto com cara e nome.

"Essas coisas todas precisam ser debatidas e discutidas, apresentadas ao povo como a gente está fazendo, acopladas a um projeto que daqui a um momento vai ter uma cara, um candidato ao governo, vice, senador. Mas o desprendimento e a união da gente tem sido uma marca muito importante da força da oposição cearense", afirmou.

O ex-prefeito ainda rebateu crítica da base governista que, segundo ele, inventou mentiras de que a oposição não se uniria e de que ele não seria aceito como membro do União Brasil.

"Daqui a pouco vão criar uma outra mentira porque estão morrendo de medo. Porque pela primeira vez o povo cearense está tendo a oportunidade de ter uma oposição verdadeira, democrática que faz uma crítica ao que está acontecendo no momento", declarou.

Garantia de que o União fica na oposição

No meio do impasse sobre se, de fato, a federação entre União Brasil e PP será concretizada e se ficará ou não na oposição, Roberto Cláudio disse ter a garantia da direção nacional e estadual que o partido ficará no lado oposto ao do PT em 2026.

"Tenho informação das lideranças nacionais do União e do PP, ambas acreditam que a federação já é um fato consumado, agora há um rito burocrático dentro do TSE para formalizar a UP (União Progressista). Todas as lideranças nacionais e a direção estadual, que é o Capitão Wagner, tem a clareza absoluta de que o União Brasil estará formando uma frente de oposição no Ceará para que a gente possa apresentar ao povo uma alternativa", completou.



Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília