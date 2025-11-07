Câmara aprova projeto que pode dificultar aborto legal em meninas vítimas de estupro

Foto: FERNANDA BARROS Deputado Luiz Gastão (PSD-CE), autor do projeto que suspende resolução do Conanda sobre aborto legal

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 5, o projeto que suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre o acesso de menores de idade ao aborto legal. A proposta, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), teve 317 votos a favor, 111 contrários e uma abstenção.

A resolução determinava que a criança deveria ter garantido o seu direito de acesso a informação sobre a possibilidade de aborto caso a gestação seja resultado de episódio de violência sexual, e permite também que o aborto seja feito sem a necessidade de lavrar boletim de ocorrência ou supervisão judicial relatando o caso.

Além disso, outro trecho da resolução estabelece como conduta discriminatória se um profissional recusar a prática do aborto apenas com a justificativa de não acreditar na palavra da vítima de que ocorreu a violência sexual.

Em nota, o Ministério das Mulheres manifestou "preocupação" com a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) e afirma que a anulação da orientação "cria um vácuo que dificulta o acesso dessas vítimas ao atendimento e representa um retrocesso em sua proteção".



Entre os 22 deputados federais do Ceará, a maioria acompanhou o texto. Foram 11 votos favoráveis, 3 contrários, uma abstenção e 7 ausências.

Os votos favoráveis vieram de parlamentares de partidos como PL, PSD e União Brasil, além de Robério Monteiro (PDT).

Os votos contrários na bancada cearense foram todos do PT: José Guimarães, José Airton Félix Cirilo e Luizianne Lins.

O único deputado a se abster foi AJ Albuquerque (PP). Entre os ausentes estiveram nomes como André Figueiredo (PDT), Eunício Oliveira (MDB) e Célio Studart (PSD).

Veja como votaram os deputados cearenses

Sim

André Fernandes – PL

Danilo Forte – UNIÃO BRASIL

Dayany Bittencourt – UNIÃO BRASIL

Domingos Neto – PSD

Dr. Jaziel – PL

Fernanda Pessoa – UNIÃO BRASIL

Luiz Gastão – PSD Matheus Noronha – PL

Moses Rodrigues – UNIÃO BRASIL

Robério Monteiro – PDT

Yury do Paredão – MDB

NÃO

José Airton Félix Cirilo – PT José Guimarães – PT Luizianne Lins – PT

ABSTENÇÃO

Antônio José Albuquerque – PP

AUSENTE

André Figueiredo – PDT Célio Studart – PSD Enfermeira Ana Paula – PODEMOS Eunício Oliveira – MDB Júnior Mano – PSB Leônidas Cristino – PDT Mauro Benevides Filho – PDT

