Domingos Neto vê PSD como terceira força no Ceará e quer vaga na chapa majoritária

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼DEPUTADO federal Domingos Neto comentou o cenário para 2026

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) afirmou enxergar o PSD como a terceira força política do Ceará e acredita que a sigla terá espaço na chapa majoritária da base governista em 2026. O parlamentar também confirmou que o humorista Tiririca, deputado federal por São Paulo, pretende disputar uma vaga na Câmara, pelo Ceará, nas próximas eleições.

Coordenador da bancada federal cearense no Congresso, Domingos disse ao O POVO ver com naturalidade a presença do partido na aliança governista, a exemplo do que ocorreu nas eleições municipais de 2024, quando o PSD integrou a chapa com o PT e que elegeu a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), irmã do deputado.

“Nós temos quatro vagas majoritárias principais, se a gente pegar as duas a senador. E temos vários partidos disputando, mas considero que o PSD está entre os três maiores, atrás apenas do PT e do PSB. Então, imagino que daqui até o período de convenções, nós vamos chegar numa composição onde os partidos possam ser representados pelo seu índice técnico”, argumentou.

Tiririca pré-candidato

Após anunciar a filiação de Tiririca ao partido, Domingos confirmou que o humorista tentará nova eleição à Câmara dos Deputados, agora pelo Ceará.

"Ele, cearense que é, sempre, desde o primeiro mandato tinha uma relação muito forte com o Ceará, sempre manteve casa aqui, sempre a gente falava do desejo dele de voltar. Ele ele tem uma história que é a história da maior parte dos retirantes do Nordeste, saiu do Ceará por falta de condições à época e foi buscar a vida em São Paulo", destaca.

O deputado segue a argumentação, apontando que Tiririca "venceu na vida e agora volta para o que era um sonho dele, de poder voltar pro Ceará com desejo de agora fazer um mandato defendendo os interesses do povo do Ceará",

O deputado chegou a brincar dizendo que, até o fim de 2026, o Ceará terá em Tiririca um “23º deputado” do Estado. “O desejo dele é de ser pré-candidato a deputado federal, dessa vez pelo Estado do Ceará e pelo PSD”, confirmou.

Novas filiações em vista

Questionado sobre possíveis novas adesões ao partido, Domingos evitou dar detalhes, mas admitiu que há conversas em andamento.

“Temos diversos nomes que estão dialogando também com o PSD, que isso a gente não pode antecipar, porque daqui até a janela certamente estarão conversando com diversos partidos. Tenho confiança que o perfil do PSD, partido de centro, longe dos extremos, é um perfil atrativo”, afirmou.

O deputado destacou nomes já consolidados da legenda que devem concorrer em 2026.

“Nós temos pré-candidatos dentro do partido, que já são do PSD de longa data, que estão com seus nomes colocados, como a Manuela Pimenta, filha do prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta; e a primeira-dama de Caucaia, Érika Amorim, que já foi deputada estadual e candidata ao Senado pelo nosso partido”, listou.