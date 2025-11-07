Domingos Neto vê PSD como terceira força no Ceará e quer vaga na chapa majoritária

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) afirmou enxergar o PSD como a terceira força política do Ceará e acredita que a sigla terá espaço na chapa majoritária da base governista em 2026. O parlamentar também confirmou que o humorista Tiririca, deputado federal por São Paulo, pretende disputar uma vaga na Câmara, pelo Ceará, nas próximas eleições.
Coordenador da bancada federal cearense no Congresso, Domingos disse ao O POVO ver com naturalidade a presença do partido na aliança governista, a exemplo do que ocorreu nas eleições municipais de 2024, quando o PSD integrou a chapa com o PT e que elegeu a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), irmã do deputado.
“Nós temos quatro vagas majoritárias principais, se a gente pegar as duas a senador. E temos vários partidos disputando, mas considero que o PSD está entre os três maiores, atrás apenas do PT e do PSB. Então, imagino que daqui até o período de convenções, nós vamos chegar numa composição onde os partidos possam ser representados pelo seu índice técnico”, argumentou.
Após anunciar a filiação de Tiririca ao partido, Domingos confirmou que o humorista tentará nova eleição à Câmara dos Deputados, agora pelo Ceará.
"Ele, cearense que é, sempre, desde o primeiro mandato tinha uma relação muito forte com o Ceará, sempre manteve casa aqui, sempre a gente falava do desejo dele de voltar. Ele ele tem uma história que é a história da maior parte dos retirantes do Nordeste, saiu do Ceará por falta de condições à época e foi buscar a vida em São Paulo", destaca.
O deputado segue a argumentação, apontando que Tiririca "venceu na vida e agora volta para o que era um sonho dele, de poder voltar pro Ceará com desejo de agora fazer um mandato defendendo os interesses do povo do Ceará",
O deputado chegou a brincar dizendo que, até o fim de 2026, o Ceará terá em Tiririca um “23º deputado” do Estado. “O desejo dele é de ser pré-candidato a deputado federal, dessa vez pelo Estado do Ceará e pelo PSD”, confirmou.
Questionado sobre possíveis novas adesões ao partido, Domingos evitou dar detalhes, mas admitiu que há conversas em andamento.
“Temos diversos nomes que estão dialogando também com o PSD, que isso a gente não pode antecipar, porque daqui até a janela certamente estarão conversando com diversos partidos. Tenho confiança que o perfil do PSD, partido de centro, longe dos extremos, é um perfil atrativo”, afirmou.
O deputado destacou nomes já consolidados da legenda que devem concorrer em 2026.
“Nós temos pré-candidatos dentro do partido, que já são do PSD de longa data, que estão com seus nomes colocados, como a Manuela Pimenta, filha do prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta; e a primeira-dama de Caucaia, Érika Amorim, que já foi deputada estadual e candidata ao Senado pelo nosso partido”, listou.