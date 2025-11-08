PF faz operação para investigar interferência de facção em eleição de Santa Quitéria

Foto: FCO FONTENELE NOVA eleição para prefeito e vice de Santa Quitéria ocorreu no último dia 26 de outubro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 7, a Operação Promessa Vazia, no município de Santa Quitéria. A ação tem como objetivo reprimir e investigar a atuação de facções criminosas nas eleições municipais de 2024.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em endereços ligados aos investigados.

As medidas judiciais visam apreender provas que possam esclarecer o envolvimento de candidatos e de outros indivíduos com facções, além de apurar possíveis práticas ilícitas relacionadas à corrupção e à coação eleitoral.

Eleições 2024



No ano passado, José Braga Barrozo (PSB), conhecido como “Braguinha”, foi reeleito prefeito de Santa Quitéria, mas acabou preso horas antes de tomar posse, em 1º de janeiro de 2025. A prisão se deu por suspeita de envolvimento com facções criminosas. Na mesma ocasião, o vice-prefeito eleito, Gardel Padeiro (PP), também foi impedido de assumir o cargo.

Com isso, o presidente da Câmara Municipal, Joel Barroso — filho de Braguinha — assumiu interinamente a Prefeitura. No último dia 26 de outubro, ocorreu eleição suplementar em Santa Quitéria e Joel, que se candidatou pelo grupo político de Braguinha, foi eleito prefeito, com 13.161 votos.

Em julho deste ano, o TRE-CE cassou os mandatos de Braguinha e Gardel Padeiro por abuso de poder político e econômico. Eles também foram acusados de receber apoio do Comando Vermelho (CV), que teria ameaçado apoiadores da oposição, oferecido drogas em troca de votos durante a campanha e intimidado eleitores.

As investigações estão em andamento, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e identificar todos os envolvidos no esquema.

