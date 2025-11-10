O POVO e FDR promovem debates com o professor e jurista Wálter Maierovitch

Foto: Divulgação Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promovem debates com jurista Wálter Fanganiello Maierovitch, que lança o novo livro "O mercado da morte: conexões e realidade"

O Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) realizarão na próxima quarta-feira, 12, um debate com o professor e jurista Wálter Fanganiello Maierovitch. O autor, um dos principais especialistas na análise de crime organizado no Brasil, vem a Fortaleza para o lançamento do livro “O mercado da morte: conexões e realidade”, publicado pela Editora Unesp.

A programação ocorrerá em dois momentos. Às 16 horas, Maierovitch participa de um debate exclusivo com um grupo selecionado de 30 convidados do O POVO, no Espaço O POVO de Cultura&Arte. Participarão autoridades de vários segmentos, personalidades locais e cidadãos.

Às 19 horas, o lançamento do livro será aberto ao público na Casa Vida&Arte, espaço do O POVO e da FDR na CasaCor Ceará 2025, reunindo juristas, jornalistas, autoridades locais e demais interessados em refletir sobre os temas abordados na obra.

A publicação mais recente de Maierovitch aprofunda o debate sobre a violência de Estado e as conexões entre poder, ética e destruição. A obra aborda a violência e a relação com o Estado, incluindo a atuação de organizações terroristas e conflitos recentes, como a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em 195 páginas, o autor expõe a anatomia de um sistema que transforma a defesa social em pretexto para o ataque e a morte, convidando o leitor à reflexão sobre o valor da vida e da convivência civilizada.

O professor amplia as discussões que já o consagraram em “Máfia, poder e antimáfia: Um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história”, obra vencedora do Prêmio Jabuti de Ciências Sociais, para analisar as engrenagens da violência de Estado e o papel dos chamados “mercadores da morte”, que operam à luz do dia sob o discurso da defesa e da segurança.

“O livro fala sobre a violência de Estado, sobre o comércio de armas, sobre a destruição travestida de defesa, sobre o valor da vida humana, mais do que tudo. Essa operação contra as organizações criminosas, ocorrida no Rio de Janeiro, que choca pelo número de mortos e pelo armamento das facções, pode ser vista como uma manifestação exatamente desse 'mercado da morte' que o livro aborda. Uma coincidência macabra, talvez”, avalia Marcos Tardin, gerente-geral da FDR.

A vinda do professor Wálter Fanganiello Maierovitch reforça o papel do O POVO em promover debates sobre temas oportunos.

O evento inaugura a ideia, liderada pela Diretoria de Opinião, de promover encontros ao longo do ano em torno de figuras representativas e influentes para discussões de alto nível, além da seleção de público que marcará cada um deles, capaz de escapar do ambiente de polarização política.

“Nesse sentido, nada é mais urgente do que o assunto abordado no livro do Maierovitch e com a profundidade que sua trajetória legítima, como magistrado, jurista e analista cotidiano”, comenta o jornalista Guálter George, diretor de Opinião do O POVO.

Lançamento do livro “O mercado da morte - Conexões e realidade”, do autor Wálter Fanganiello Maierovitch

Quando: 12 de novembro de 2025

Onde: às 16h no Espaço O POVO de Cultura & Arte (Av. Aguanambi, 282, Joaquim Távora. Fortaleza/CE) para convidados; e às 19 horas na Casa Vida&Arte, na CasaCor Ceará (rua Tibúrcio Cavalcante, 607, Meireles. Fortaleza/CE)

Preço: R$ 53