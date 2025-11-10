Pesquisa mostra jovens antenados a pautas atuais, mas desconfiados com instituições políticas

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil ￼PESQUISA feita pela fundação Friedrich Ebert Stiftung entrevistou 2.024 jovens do Brasil

57% dos jovens brasileiros têm baixa confiança em partidos políticos e 45% também indicaram nível de confiabilidade baixo em relação à Presidência e ao gabinete do governo. É o que diz a pesquisa Juventudes: Um Desafio Pendente, que entrevistou 2.024 jovens do Brasil com idades entre 15 e 35 anos.

Realizada pela fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES), com apoio da empresa YouGov, o levantamento foi aplicado entre janeiro e fevereiro de 2024 em 14 países da América Latina e do Caribe. Ao todo, foram realizadas 21.847 entrevistas. No Brasil, os jovens foram entrevistados a partir de uma metodologia de amostragem online com painéis web.

Além de questionamentos sobre satisfação pessoal e desencanto com o país, a pesquisa buscou abranger perguntas sobre preocupações e demandas sociais, ideologia política e democracia, confiança nas instituições, participação política, juventudes digitais e novas formas de engajamento.

O objetivo do levantamento foi analisar os padrões e as tendências dos posicionamentos e valores políticos das juventudes na região, utilizando uma metodologia mista baseada em pesquisas e análise de dados estatísticos. Os resultados obtidos permitem um diálogo e uma visão comparativa das juventudes dos vários países da região.

Em entrevista ao O POVO, a professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e uma das autoras da pesquisa, Elisa Guaraná, explica que o levantamento busca entender como a juventude se movimenta, tanto no cotidiano, como nas formas organizativas e na política.

“A gente percebe que há muita gente falando sobre a juventude e muito pouco se ouve a própria juventude. Nós, que estudamos juventude há tantos anos, fazemos um esforço muito grande para dar visibilidade à própria fala da juventude. Então, diante disso, um esforço de um tipo de estudo muito pouco realizado, que são estudos comparativos, que é um esforço difícil. São estudos comparativos de diferentes países, que foi o que nós realizamos. A gente realizou um estudo em cada país e esse estudo pode ser lido para o Brasil e pode ser lido também em diálogo com os outros 13 países”, detalhou.



A professora enfatiza o fato de que, ao longo da história brasileira, a juventude sempre atuou na política em diferentes percepções, atuações e interesses políticos e que, atualmente, isso não é diferente.

“Por diferentes matizes políticas, interesses e pautas e agenda, a juventude está na política. Não está bem representada necessariamente, mas ela está no cenário político e essa pesquisa nos mostra isso. As principais agendas, interesses e preocupações dessa juventude dizem respeito às políticas sociais, com uma ampla preocupação com questões sociais”.



Confiança e interesse em política

Em relação à confiança nas instituições, a pesquisa aponta que os jovens tem nível de confiança “alto e muito alto” com universidades, igrejas/instituições religiosas e meios de comunicação. Por outro lado, o nível de confiança “muito baixo e baixo” é maior com partidos políticos (57%), influencers e youtubers (56%), Presidência e gabinete do governo (45%) e governos locais (44%).

Já o interesse em política é moderado. No geral, 19% dos jovens não têm interesse em política, 21% têm pouco interesse, 33% têm algum interesse, 13% têm interesse, e 12% demonstram muito interesse.

Os entrevistados também foram questionados com que frequência discutem política com outros jovens. 16% responderam nunca, 34% raramente, 33% ocasionalmente, 11% frequentemente e somente 5%

muito frequentemente. Perguntados sobre o motivo, os jovens disseram que é um tema muito conflitivo (35%), não se interessam pelo tema (33%), se estressam com o tema (20%) e não entendem de política (19%).

Para a professora Elisa Guaraná, a desconfiança dos jovens é em relação à institucionalização da política no formato atual, especialmente com a falta de espaço e diálogo com os jovens.

“Nossa jovem democracia enfrentar muitas questões, uma delas é justamente como os partidos conseguem dialogar com os jovens e permitir que os jovens entrem. Nós temos uma baixíssima representação e isso não é à toa. Os jovens não conseguem quebrar barreiras duras dos próprios partidos. Não é simplesmente desconfiança em relação ao partido. Quando a gente destrincha os dados, eles têm a desconfiança e, ao mesmo tempo, eles apontam que o partido não dialoga, poderia melhorar, entendem que os partidos poderiam pensar como dialogar mais com os jovens”, explica.



Entre as formas de engajamento político mais praticadas pela juventude, estão o uso das redes sociais ou blogs digitais para se manifestar (23%) e assinar e/ou coletar assinaturas para uma petição (16%). Além disso, questionados sobre os tipos de organizações e causas pelas quais militam, 26% responderam movimento pela vida e a família, 22% disseram cuidado com o meio ambiente, mudança climática e defesa dos territórios, 19% apontaram “não, mas me interessa fazê-lo” e 16% indicou direitos das juventudes.

Elisa Guaraná destaca que os jovens não encontram espaços nos partidos políticos e vêm buscando essa mudança, principalmente com formas alternativas de engajamento. Para a docente, os resultados obtidos não seriam uma negação à política, visto que parte dos jovens tem agenda e interesse em participar ativamente.

“Eles estão buscando juntar várias informações para construir a sua posição política. É ruim que os partidos não estão conseguindo cumprir esse papel. Eles não se vêem nesses partidos ou não conseguem estar nesses partidos. Também não estão encontrando ainda qual é o caminho para se colocar nesse espaço. É uma sinalização de que tem que ter mudança. Eles querem essa mudança. A negação da política, na nossa leitura, seria ‘não tenho agenda, não me importo com agenda nenhuma, nem ambiental, nem social, não quero participar de nada’. E lá, quando eles dizem ‘não participo’, a segunda resposta é: ‘Não participo, mas gostaria de participar’. Então, ‘participar onde?’ é a pergunta”.

Temas prioritários

A pesquisa também mostra os principais problemas que afetam a juventude. Os entrevistados consideraram que a pobreza (61%), o consumo de drogas (45%), a corrupção (35%), o crime organizado (34%) e a insegurança (29%) são os principais deles. Outros problemas apresentados foram a violência de gênero, a justiça e a violência policial.

Em relação à insegurança, a pesquisa expõe que o grupo que se sente mais inseguro são os jovens de 15 a 17 anos, com 39%, uma diferença de quase 15% a mais para as demais faixas etárias.

Questionados sobre quais temas deveriam ser abordados pelas política públicas no Brasil, 55% consideraram políticas de emprego, 46% políticas sociais ou de bem-estar social e 27% políticas para segurança cidadã. O direito ao lazer, políticas contra a desnutrição, igualdade de gênero e ciência e tecnologia também foram mencionados pelos entrevistados.

Para o levantamento, isso mostra que, apesar da desconfiança com as instituições, os jovens ainda apostam na centralidade do papel do Estado.

Perguntados se conheciam alguma política pública de juventude ou relacionada às juventudes, apenas 16% afirmaram conhecer alguma das políticas apresentadas, 23% não sabiam responder e 61% não conheciam. Entre os que afirmaram conhecer, 28% mencionaram o Programa Jovem Aprendiz, 24% o Enem, 14% o Bolsa Família, 7% o Estatuto da Juventude, o Prouni e o FIES, 4% o Minha Casa Minha Vida, 3% o Projovem e o ID Jovem, 1% o Pronaf Jovem e 1% outros.

O levantamento também comparou esses dados com outra pesquisa, a Agenda Juventude Brasil, realizada em 2013. Na época, 44% dos entrevistados tinham conhecimento de algum projeto ou programa de governo voltado à juventude.

O alto percentual de desconhecimento observado na pesquisa realizada pela FES em 2024 pode ser explicado pelas mudanças registradas em programas e políticas direcionados à juventude ao longo dos últimos anos.

“Se a gente analisa as políticas públicas de juventude de Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro, a gente tem uma crescente até o governo Temer e aí um desmonte até Bolsonaro. No plano plurianual do Bolsonaro não existe a palavra ‘juventude’. Portanto, juventude desaparece como política de governo, inclusive intencionalmente. Não tem a palavra juventude, não tem recurso que não os discricionários e que sobreviveram aos cortes [...] Eu acho que a pesquisa ajuda bastante a ler essa trajetória”, considera Elisa Guaraná.



Posicionamento político dos jovens



No espectro ideológico, 44% dos jovens brasileiros entrevistados se identificaram com o sendo de centro, 21% como de direita e centro-direita, 17% como extrema direita, e 14% parte da esquerda e centro-esquerda e 4% extrema esquerda. Outro resultado obtido pelo levantamento é que as mulheres tendem a se posicionar mais à esquerda (20%) e a adotar visões mais progressistas, enquanto os homens aparecem mais alinhados à direita (16%) e aos valores tradicionais.

Porém, analisando a resposta dos jovens sobre a questão de direitos, da democracia e do papel do Estado, percebe-se que os resultados são diferentes se comparados aos percentuais relacionados ao posicionamento político.

“No campo dos direitos, especialmente, a gente entende que a juventude abraça as agendas progressistas do direito e do papel do Estado. Por isso que a gente diz que o entendimento do papel democrático do Estado hoje é bastante abraçado pela juventude brasileira, independente da condição em que ela se autoidentifica. Se 38% se autoclassificam em um campo que pode ser categorizado como de direita e extrema-direita, mas 86% estão dizendo claramente que entendem que o Estado deve oferecer saúde e educação, proteger o meio-ambiente, a agenda não é a mesma agenda que, em tese, a extrema direita neoliberal tem defendido hoje, especialmente no Congresso”, destaca a professora Elisa Guaraná.

O que é possível concluir

Elisa Guaraná avalia que, no geral, a pesquisa mostra uma juventude antenada, inclusive na defesa da democracia e de pautas sociais, e que busca um espaço de participação política inclusivo.

“A gente tem uma juventude defendendo processos democráticos, defendendo pautas e agendas claras para a sociedade, mas que não está contente com o formato como os estados, o governo estão apresentando soluções ainda. Há uma clareza de avanços e reconhecimento da importância de pautas e agendas que foram construídas pela nossa democracia, pelas nossas conquistas, lutas e processos democráticos de movimentos sociais e governos democráticos recentes. É uma juventude antenada que está buscando que a sua voz seja ouvida, buscando um espaço coletivo real de participação. A gente precisa aproveitar a pesquisa para ajudar a sinalizar o que os nossos governos democráticos precisam ouvir”, finalizou.

