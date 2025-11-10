Secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela se filia ao PT: "Quase como voltar para casa"

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Luísa Cela, secretária da Cultura e filha de Izolda, vai se filiar ao PT neste domingo, 9

A secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela, se filiou ao PT neste domingo, 9, em evento em Fortaleza. O anúncio da filiação foi feito pelas redes sociais de Luísa e do Partido dos Trabalhadores.

“Tomei a decisão de me filiar ao PT, partido que fiz boa parte da minha trajetória política. O PT foi um dos principais espaços onde me construí enquanto agente política e fortaleci a minha militância”, afirmou a secretária ao O POVO. Luisa é filha da ex-governadora e ex-vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB) e era, até então, filiada ao mesmo partido da mãe.

"Me sinto muito bem, quase como voltar para casa. Além disso, sigo parte do mesmo projeto político no Ceará e no Brasil", ressaltou. Questionada sobre pretenções políticas para 2026, ela citou que o foco é a administração da pasta. "Estamos entrando na reta final da gestão com foco nas entregas e compromissos feitos com o povo do Ceará", disse ainda.

Em registros nas redes sociais, o deputado estadual Guilherme Sampaio, líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, Alece, afirmou que a secretária será pré-candidata a deputada federal. Além do parlamentar, participaram ainda o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e a vereadora de Fortaleza, Adriana Almeida (PT).

Histórico da secretária

Em 2024, Luisa esteve entre as opções ventiladas para ocupar a vice na chapa petista para a Prefeitura de Fortaleza, encabeçada por Evandro Leitão (PT). Entretanto, a base governista optou por Gabriella Aguiar (PSD), que acabou indicada para a posição e atualmente é vice-prefeita da Capital.

Luisa Cela é formada em psicologia, com mestrado em Saúde da Família, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde 2014, tem atuado no campo da Cultura, dos direitos humanos e da cidadania. Ela exerceu a função de Diretora de Direitos Humanos na Rede CUCA – Fortaleza, e no Instituto Dragão do Mar (IDM). Também dirigiu o Centro Cultural Bom Jardim e foi presidente do Instituto ECOA (Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes) de Sobral.

Entre 2019 e 2022, foi secretária executiva da Cultura do Ceará, assumindo, ao longo desse período, a Coordenação da Lei Aldir Blanc. Posteriormente, foi conduzida pelo governador Elmano de Freitas (PT) para a função de titular da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará).