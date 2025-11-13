Saúde é prioridade das emendas da bancada cearense e receberá R$ 376 milhões

Foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados Domingos Neto (PSD), coordenador da bancada federal cearense

A bancada federal do Ceará definiu a saúde como prioridade das emendas parlamentares coletivas para 2026. Dos R$ 415 milhões, cerca de R$ 376 milhões serão voltados para o setor. O coordenador, deputado federal Domingos Neto (PSD), afirmou que o grupo entrou em consenso rapidamente.

"Esse ano talvez tenha sido um dos mais tranquilos para definir as emendas. Definimos que mais de R$ 376 milhões dos R$ 415 milhões disponíveis serão para a saúde. Mais uma vez a bancada do Ceará decide que a saúde é uma prioridade, atendendo ao pleito do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão”, afirmou o deputado.

Na reunião da bancada na semana passada, o chefe do Poder Executivo estadual pediu R$ 200 milhões para a saúde e o gestor da Capital solicitou R$ 75 milhões para o Instituto Dr. José Frota (IJF). Na época, já tinha ficado definido as áreas que receberiam os recursos, faltava apenas bater o martelo sobre os valores.

Ao pleitear os valores para a saúde, o governador Elmano de Freitas (PT) citou obras em andamento e previstas, como as dos hospitais polo regionais de Iguatu e de Baturité, e a do Hospital de Crateús. Ele mencionou também ampliação do Hospital Universitário do Ceará (HUC). Ao justificar seu pedido, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apontou que "quando você aloca recursos para a saúde, de alguma forma termina ajudando também a outras rubricas importantes como educação".

São três emendas para saúde, duas para área de educação, uma para área de segurança, uma para área de desenvolvimento regional e uma para área de desenvolvimento agrário destinada à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Era prevista também uma emenda para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na continuidade das obras da sede da corporação.

Quanto aos valores, a educação também receberá recursos da bancada. R$ 12 milhões serão investidos no setor, enquanto R$ 19 milhões serão direcionados ao desenvolvimento agrário, para a Embrapa e também para o desenvolvimento regional.

Segundo Domingos Neto, a segurança pública no Estado também será contemplada. “Mais de 8 milhões vão para a segurança pública. A ação pode atender desde os Bombeiros, a Polícia Militar até as guardas municipais. Parte desse recurso da segurança também será para a Polícia Rodoviária Federal, que sempre foi uma instituição atendida pela bancada federal e nós vamos continuar a obra em andamento na PRF”, disse.



