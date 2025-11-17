Adail cobra expulsão de vereador e deputados do PDT e definição de Mauro

Foto: João Filho Tavares ￼ADAIL Júnior é vice-presidente do PDT

O vereador Adail Júnior (PDT) foi à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última semana para cobrar a expulsão do vereador PPCell e dos quatro deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que não comungam mais com as ideias do partido.

Adail, que é 1° vice-presidente da sigla em Fortaleza, disse ainda que irá brigar para ser o presidente da comissão de ética para tirar os mandatários que estão na oposição em nível municipal, estadual e nacional e devem deixar o partido para migrarem a partidos de oposição. Segundo o vereador, eles "atrapalham" o PDT.

"Hoje nós temos o vereador amigo e irmão PPCell que não compactua com as ideias de momento que o partido tá vivendo. Eu ocupo a 1ª vice-presidência do diretório municipal do PDT, eu vou brigar sim pra eu ser o presidente da comissão de ética pra deixar claro, expulsar o PPCell do PDT. E hoje eu faço parte também da estadual e vou sim discutir, não tem porque guardar segredo, e expulsar antes de dezembro os quatro deputados do PDT. Porque eles ficando atrapalham o PDT", afirmou.

￼Já sobre o deputado federal Mauro Filho, Adail cobrou que ele resolva se ficará ou não no partido até dezembro. Mesmo com o pedido de desfiliação, o parlamentar assumiu a 1ª vice-presidência do PDT Ceará e deve oficializar seu futuro apenas no próximo ano.

Adail disse esperar que Mauro fique no partido, mas que, se deixar para sair apenas próximo da janela partidária, em março do próximo ano, entenderá a ação como "maldade contra o PDT" e prejudicará a formação de chapa.

"Queria solicitar ao deputado Mauro Filho que tome iniciativa se for ficar no PDT que fique no PDT, que é o que eu desejo. Mas se não for ficar, toma uma decisão ainda esse ano (...) Porque não é justo você chegar no dia da janela partidária, não vai mais ter tempo de formação partidária de chapa", afirmou.

"Aí você acha justo já tendo um princípio de que vai sair, pra fazer maldade, ficar até o último dia? Desocupe amigo que a gente vai viver a nossa vida. E como eu disse, se acontecer isso de iniciativa do deputado federal, que é um direito dele, mas eu levaria para o lado da maldade, pro lado de fazer o mal pro PDT como também os quatro estaduais", completou.

Apesar de o partido ter acabado de ingressar na base estadual, Adail não quer ficar dependente ou "debaixo" das asas de nenhum partido.

"Faço uma defesa, não sei se é solitária. Eu queria lançar, se dependesse do vereador Adail, o PDT ia era ter candidato a governador do Estado do Ceará. Nós éramos pra ter era candidato a governador do Estado. O PDT é grande hoje, não pode tá debaixo das asas de PT, de PSDB, de PL, de União não".

Ele inclusive se colocou para a tarefa. "E bota o meu nome, pode botar o meu nome, pode botar que eu vou. Vou pra qualquer coisa, bote aí pra ver se eu não vou", afirmou. Colegas disseram que ele tinha "mais cara de senador" e devolveu a brincadeira. "Senador também, me bote que eu vou".



