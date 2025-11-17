Deputado recebe alta após 11 dias internado e recebe cumprimento de secretário adversário

Foto: Junior Pio/Alece Deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil)

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) recebeu alta hospitalar nesse domingo, 16, após 11 dias de internação decorrente de um quadro de saúde abalado. A equipe médica confirmou sua evolução positiva e sua recuperação segue dentro do esperado.

O parlamentar apresentou quadro infeccioso resultando em baixa imunidade, levando assim à internação para a realização de exames. Ele chegou a participar de sessão virtual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na semana passada e fez atualização sobre o quadro clínico.

Em postagem nas redes sociais, o deputado estadual falou do período internado, com dúvidas, incertezas e medos, mas comemorou a alta hospitalar agradecendo a Deus e à família. Neste ano, Reginauro se recuperou de um segundo câncer.

"Foram 11 dias, alguns bem difíceis, cheios de dúvidas, incertezas, medo... Mas Deus voltou a falar ao meu coração e aquietar minha alma. Ele nunca faltou comigo, não seria diferente agora", declarou.

O secretário-chefe da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira, enviou mensagem e desejou boa recuperação para o deputado estadual. "Desejo, de coração, que sua saúde seja restabelecida e você tenha uma rápida recuperação", escreveu Chagas para Reginauro.

O deputado então respondeu: "Obrigado secretário e recebo também de coração. Nossas divergências políticas e ideológicas jamais devem se sobrepor a nossa humanidade e senso cristão. Muito grato".

Os dois já protagonizaram embates entre base e oposição, principalmente sobre segurança pública. Reginauro já chegou a dizer na tribuna que Chagas vive de "redes sociais" com "futriquinhas" e que não deu nenhuma contribuição para o Estado a não ser a de ter sido "jornalista sensacionalista que vendia tragédia", em referência a atuação do secretário no programa Barra Pesada.

Em respostas às críticas, Chagas afirmou em certa oportunidade que o parlamentar era "oportunista" que faz "oposição raivosa" e até já o chamou de "miliciano" que não dá "nenhuma contribuição" para a temática no Ceará.

Em nota enviada pela assessoria, a equipe do deputado informa que ele retornará aos trabalhos na Alece assim que estiver totalmente restabelecido. "O deputado Sargento Reginauro e sua família expressam profundo agradecimento pelas mensagens de apoio, solidariedade e orações enviadas por amigos, colegas, profissionais da imprensa e pela população que acompanha seu trabalho", diz a nota.

