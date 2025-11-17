Deputados da base de Elmano comemoram vitória no TRE-CE de prefeito do PSDB

Foto: Reprodução/Instagram Marcos Sobreira O deputado estadual Marcos Sobreira (PSB) em festa celebrando a decisão do TRE-CE de livrar Roberto Filho, prefeito de Iguatu, da cassação

Deputados estaduais da base do governador Elmano de Freitas (PT) comemoraram a manutenção do mandato do prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), do partido de Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador pela oposição. Ele e o vice, Francisco das Frutas (PSDB), eram acusados de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio (compra de votos) em ação que pedia a perda do mandato. O placar final foi de 3 a 3, mas o empate foi favorável aos réus. O Município fica a 325,56 quilômetros de Fortaleza.

O deputado estadual Nizo Costa, do PT, celebrou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). O parlamentar afirmou que a verdade prevalece e a vontade do povo "ninguém derruba". A ação partiu de denúncia da candidatura de Ilo Neto, do PT, partido de Nizo. O parlamentar petista ainda citou perseguição de quem não aceitou a derrota nas urnas. Roberto venceu Ilo e Sá Vilarouca (PSB), na eleição em 2024.

"Foi preciso enfrentar perseguição e a tentativa frustrada de quem não aceitou o resultado das urnas, Nas Iguatu mostrou força, mostrou maturidade, mostrou que não se curva a velha política", escreveu Nizo nas redes sociais.

Apesar de Roberto Filho ser filiado ao partido de Ciro e do ex-senador Tasso Jereissati, que hoje é uma das principais agremiações na oposição ao PT e Elmano, a política e Iguatu divide a base estadual. Ilo é filho do vice-líder de Elmano, Agenor Neto (MDB), político adversário histórico do PT no Município.

O partido, no âmbito municipal, chegou a lançar Vilarouca como candidato a prefeito. Mas, em nome de acordos estaduais, o partido filiou e lançou Ilo Neto a prefeito, o que fez Vilarouca deixar a legenda e concorrer pelo PSB.

A vitória no TRE-CE foi também comemorada pelo deputado Marcos Sobreira (PSB), cuja família é a mais tradicional adversária da família de Agenor em Iguatu. O parlamentar participou de uma festa em celebração na noite de sexta-feira, 14, em Iguatu. Ele afirmou que a vitória no tribunal é vitória do povo e pregou fim de disputas políticas.

"O Iguatu cansou dessas guerras, cansou dessas provocações. Conte comigo Francisco, conte comigo Roberto a hora é da gente dar as mãos. O que a gente viveu de tensão, de briga, possa ser encerrado hoje. Vamos fazer nossa parte que é comemorar em paz, respeitar quem pensa diferente", declarou Marcos, que é líder do PSB na Alece, partido do senador Cid Gomes.

A eleição para prefeito de Iguatu no ano passado foi um dos principais choques de embate entre partidos da própria base governista. O PT decidiu filiar e lançar Ilo Neto como candidato. Com isso, Sá Vilarouca, petista histórico no município, decidiu se desfiliar e ser postulante pelo PSB.

￼Ilo é filho de Agenor Neto, ex-prefeito de Iguatu, e neto de José Ilo Dantas, ex-deputado estadual já falecido e ex-prefeito de Quixelô. O pai de Roberto Filho também ocupou o cargo de gestor do maior município do centro-sul do Ceará. Roberto Costa morreu durante o mandato em acidente de automóvel.

Sobreira chegou a declarar apoio ao Sá, mas com o decorrer da campanha, deixou o aliado para apoiar Roberto, então candidato de oposição governista por estar mais viável e competitivo. O tucano venceu a disputa por pouco mais de 2 mil votos a mais do que Ilo. Vilarouca teve 2031 votos.