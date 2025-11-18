Glêdson ganha espaço na oposição e amplia embate com governo Elmano

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO ￼GLÊDSON Bezerra foi reeleito em 2024 prefeito de Juazeiro do Norte

Prefeito de Juazeiro do Norte, a terceira maior cidade do Ceará em população, Glêdson Bezerra (Podemos) consolidou-se como o principal nome da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) no Interior, comandando o município com o maior número de eleitores longe da Capital.

Único prefeito a conquistar reeleição na maior cidade do Cariri, Glêdson vinha adotando, nos últimos meses, postura mais colaborativa com o Governo do Estado. Há cerca de um ano, afirmava buscar uma aproximação “administrativa” com Elmano, destacando a importância da parceria institucional para viabilizar melhorias em Juazeiro.

Em janeiro deste ano, chegou a dizer ao O POVO que "prefeito não pode se dar ao luxo de ser oposição", embora enfatizasse que o Estado tem deveres com os municípios e não concede "favores" ao liberar recursos.

Naquele momento, Glêdson defendia que eventuais embates deveriam ficar restritos ao período eleitoral: "No dia em que eu for para o embate eleitoral, posso ser um opositor novamente, apresentar minhas ideias e propostas. Mas, agora, não devo e não quero me comportar como opositor, porque minha função é resolver problemas da cidade", afirmou no início do ano.

Críticas mais incisivas

Nas últimas semanas, porém, o discurso do prefeito endureceu. A mudança coincide com a reorganização da oposição no Ceará, impulsionada pela filiação do ex-ministro Ciro Gomes ao PSDB e pelo esforço de unificação dos líderes oposicionistas no Estado.

Glêdson esteve presente no evento de filiação dos tucanos, onde posou ao lado de líderes do Cariri e defendeu a união do grupo. Desde então, tornaram-se frequentes — inclusive nas redes sociais — as críticas mais diretas ao governo Elmano, ao PT e ao deputado estadual licenciado Fernando Santana (PT), hoje secretário estadual de Recursos Hídricos e adversário de Glêdson nas eleições municipais de 2024.

Na semana passada, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) rejeitar um pedido de cassação do mandato, o prefeito afirmou terem ocorrido "fortes pressões" a favor da condenação e acusou opositores de "distorcerem fatos" para prejudicá-lo. Disse ainda que uma eventual cassação significaria "aniquilar uma das poucas vozes de oposição" no Estado.

Presença na chapa?

O endurecimento do discurso fortalece a posição de Glêdson como liderança no Interior. Em um Estado onde mais de 90% das prefeituras são comandadas por partidos da base governista, demonstrar força em Juazeiro do Norte confere ao prefeito peso político na formação da chapa para as eleições estaduais de 2026. Ele já admite a intenção de participar do processo.

Nos bastidores, há quem defenda abertamente o nome de Glêdson para compor uma chapa encabeçada por Ciro Gomes, como candidato a vice. Questionado, ele afirma manter o foco na gestão municipal, mas não chega a descarta totalmente a possibilidade — como mostra uma curtida recente, em outubro de 2025, em publicação no Instagram que o apontava como vice ideal.

Para disputar um cargo majoritário em 2026, no entanto, ele precisaria renunciar à Prefeitura ainda no primeiro semestre do próximo ano. Assim, o cenário mais provável hoje é que o prefeito concentre esforços para influenciar a formação da chapa, indicando nomes de confiança.

Quem seria a indicação?

Em caso de não figurar pessoalmente em uma chapa de oposição, aliados de Glêdson Bezerra apostam que a principal opção seria a indicação de Sandra Cavalcante. Conhecida popularmente em Juazeiro como Sandrinha, ela é esposa do prefeito e figura influente na gestão municipal, onde atua como Chefe de Gabinete da Prefeitura.

Sandra é hoje apontada como pré-candidata a deputada federal, mas uma mudança de cenário pode levar a uma revisão de seus planos. Faltando menos de um ano para as eleições, o cenário permanece aberto. Mas é evidente que o nome de Glêdson Bezerra ganha peso na articulação oposicionista no Ceará.