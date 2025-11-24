Prisão de Bolsonaro lidera lista de fatos mais mencionados nas redes sociais

Foto: SERGIO LIMA Manifestantes comemoram a prisão do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro com bebidas em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, em 22 de novembro de 2025, para onde o ex-presidente havia sido transferido. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi retirado da prisão domiciliar e levado sob custódia policial na madrugada de 22 de novembro, por ser considerado um risco de fuga, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O juiz Alexandre de Moraes afirmou que Bolsonaro, que em setembro foi condenado a 27 anos de prisão por uma tentativa frustrada de golpe de Estado, mas ainda não começou a cumprir sua pena, apresentava "alto risco de fuga". (Foto de Sergio Lima / AFP) Protesters celebrate the arrest of former Brazilian President Jair Bolsonaro with drinks in front of Bolsonaro's supporters outside the Brazilian Federal Police headquarters in Brasilia on November 22, 2025, where the ex-president had been transferred earlier. Ex-President Jair Bolsonaro was taken from house arrest into police custody early on November 22, as he is considered a flight risk according to a Supreme Court ruling. Judge Alexandre de Moraes said Bolsonaro, who in September had been sentenced to 27 years in prison over a botched coup bid but has yet to begin serving his term, was a "high flight risk". (Photo by Sergio Lima / AFP)

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada no último sábado, 22, lidera uma lista com alguns dos principais acontecimentos políticos do Brasil no ano, segundo informações da Quaest Pesquisa e Consultoria, empresa de inteligência de dados que divulga pesquisas sobre monitoramento de redes sociais.

A Quaest indica que foram feitas 448 mil menções ao tema da prisão preventiva de Jair Bolsonaro no período, partindo de 128 mil autores, atingindo um "público estimado em 116 milhões de contas".

Com teor negativo à prisão em 42% delas, ou seja, favoráveis a Bolsonaro neste contexto, e 35% com teor positivo à prisão, ou seja, desfavoráveis a Bolsonaro. O levantamento foi feito até as 14h, antes portanto da divulgação do vídeo em que Bolsonaro confessa que danificou tornozeleira eletrônica com um "ferro quente".

O estudo coloca a prisão preventiva de Bolsonaro como líder em menções feitas por hora em um comparativo com outros momentos marcantes do noticiário brasileiro no ano, levando em conta apenas o período de oito horas entre as 6h e as 14h

do último sábado, 22.

Na segunda colocação vem parte do 1º dia de julgamento de Bolsonaro pelo STF, em 2 de setembro. Na ocasião, houve duas sessões, a primeira que estava marcada das 9h às 12h, e a outra das 14h às 19h. Uma medição feita às 16h30, antes do fim da segunda sessão, mas englobando o período desde a 0h daquele dia, indicou 44 mil menções ao tema por hora.

Segundo a Quaest, a megaoperação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, que resultou na morte de 122 pessoas, incluindo cinco policiais teve repercussão menor.

(da agência Estado)



