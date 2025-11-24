Prisão de Bolsonaro lidera lista de fatos mais mencionados nas redes sociais

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada no último sábado, 22, lidera uma lista com alguns dos principais acontecimentos políticos do Brasil no ano, segundo informações da Quaest Pesquisa e Consultoria, empresa de inteligência de dados que divulga pesquisas sobre monitoramento de redes sociais.
A Quaest indica que foram feitas 448 mil menções ao tema da prisão preventiva de Jair Bolsonaro no período, partindo de 128 mil autores, atingindo um "público estimado em 116 milhões de contas".
Com teor negativo à prisão em 42% delas, ou seja, favoráveis a Bolsonaro neste contexto, e 35% com teor positivo à prisão, ou seja, desfavoráveis a Bolsonaro. O levantamento foi feito até as 14h, antes portanto da divulgação do vídeo em que Bolsonaro confessa que danificou tornozeleira eletrônica com um "ferro quente".
O estudo coloca a prisão preventiva de Bolsonaro como líder em menções feitas por hora em um comparativo com outros momentos marcantes do noticiário brasileiro no ano, levando em conta apenas o período de oito horas entre as 6h e as 14h
do último sábado, 22.
Na segunda colocação vem parte do 1º dia de julgamento de Bolsonaro pelo STF, em 2 de setembro. Na ocasião, houve duas sessões, a primeira que estava marcada das 9h às 12h, e a outra das 14h às 19h. Uma medição feita às 16h30, antes do fim da segunda sessão, mas englobando o período desde a 0h daquele dia, indicou 44 mil menções ao tema por hora.
Segundo a Quaest, a megaoperação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, que resultou na morte de 122 pessoas, incluindo cinco policiais teve repercussão menor.
(da agência Estado)