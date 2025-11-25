Aos 190 anos, Assembleia Legislativa do Ceará é celebrada no Congresso Nacional

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará

O Congresso Nacional realizou nesta segunda-feira, 24, uma sessão solene conjunta em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Requerida pela senadora Augusta Brito (PT) e pela deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil), a cerimônia ocorreu na Câmara dos Deputados e reuniu parlamentares e autoridades do Estado, que destacaram o papel do Parlamento cearense na defesa da democracia e no atendimento à população.

Em entrevista ao O POVO, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB) parabenizou a todos os servidores e colaboradores, além dos colegas deputados. "Comemorar a Casa do povo cearense na Casa do povo brasileiro", celebrou.

"Na Alece, nos últimos 190 anos, passaram todos os projetos que transformaram a vida dos 9 milhões de cearenses. E continuará sendo na Alece que todos os projetos que transformarão a vida do cearense (vão continuar passando)", complementou Aldigueri.

Na oportunidade, o presidente informou que a Assembleia receberá pela primeira vez o selo diamante de transparência da Associação Nacional do Tribunal de Contas (Atricon). "A maior comenda, o que nos dignifica e nos traz mais responsabilidade para continuar nessa inovação e nessa melhoria da qualidade de vida pelos serviços que a Assembleia oferece".

Já no discurso, Aldigueri afirmou: "É com essa ousadia que queremos ser o primeiro estado brasileiro a extinguir a fome. É com esse ímpeto que derrubamos preconceitos. É orientado pela vontade de entregar soluções que a Alece implementou a Sala do Empreendedor, a Procuradoria Especial da Mulher e Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, o Ciadi".

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao lado do presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), em sessão solene conjunta no Congresso Nacional Crédito: Thallis Cantizani/Alece

Presente no evento, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou a importância da pluralidade do Parlamento estadual. "Esse debate faz a gente crescer, perceber erros, poder melhorar, aperfeiçoar, apontar equívocos e, ao mesmo tempo, melhorar os projetos que o Executivo manda. É muito importante que a Assembleia seja plural com várias cabeças, porque expressa os vários pensamentos que tem na sociedade", avaliou em entrevista coletiva.

O ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), ressaltou que os últimos três governadores foram deputados estaduais antes de assumir o Executivo cearense. Nessa soma, ele contabiliza a si próprio, ao correligionário e ao senador Cid Gomes (PSB).

"Foi a Casa que sempre apoiou nos momentos difíceis que o Ceará enfrentou, principalmente na pandemia. A Casa está sempre pronta para aprovar os projetos de interesse do povo cearense nas áreas da educação, saúde, segurança. Tem boas lembranças, mas tem uma história muito forte. Na época da ditadura foi a Casa que resistiu, que lutou pelas liberdades", disse Camilo, acrescentando que a Alece é "uma grande escola da democracia e da vida" de todos que estão "na vida pública".



Fernanda Pessoa, requerente da homenagem, relembrou a própria trajetória como deputada estadual e do pai Roberto Pessoa, atualmente prefeito de Maracanaú, mas que também ocupou cadeira na Alece. "Foi uma escola, onde eu aprendi a fazer a política, já fazia a política empresarial, mas quando você chega lá, de fato, é uma outra política, onde a gente pode realmente chegar mais perto da população, onde a gente escuta, traz as ideias, faz projetos e chega na ponta", relatou.

O deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB) também relembrou o histórico familiar. Ele é neto de Murilo Aguiar, deputado estadual constituinte de 1947, e filho de Francisco Aguiar, ex-presidente do Parlamento cearense.



"Você sabe que os parlamentares não são medidos pelas leis que propõem. Eles são medidos pela execução que apresentam de projetos para suas regiões. E é assim que nós, Aguiar do Camocim, temos o privilégio de estarmos na Assembleia Legislativa nesses 80 anos de família [na Alece] e de 190 anos da nossa querida Casa Legislativa".

O repórter e colunista Guilherme Gonsalves viajou a Brasília a convite da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Assista na íntegra sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará