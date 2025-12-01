Michelle Bolsonaro e André Fernandes colidem sobre aliança do PL com Ciro

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-11-2025: Senador Eduardo Girão lança pré-candidatura para governo do estado do Ceará com a presença de grande parte da direita Nacional. Estiveram presentes no local: André Fernandes, Deputado Jaziel, Deputada federal Bia Kicis, Deputado federal Van Hatten, Deltan Dallagnol, Demóstenes Torres, Senadora Damares alves, Deputada estadual Priscila Costa, a ex primeira dama Michelle Bolsonaro, entre outras lideramças. (Foto: Júlio Caesar/ O Povo)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) esteve neste domingo, 30, no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará. Em discurso, ela deu um "puxão de orelha" diante da aproximação do PL no Estado com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). A ex-primeira-dama citou nominalmente o deputado federal André Fernandes, presidente da sigla no Ceará, e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em determinado momento, a ex-primeira-dama pediu que o cerimonialista lesse o título de uma manchete em que Ciro fala sobre Bolsonaro: “Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro”. Após a leitura, ela se vira na direção onde integrantes do PL e demais convidados estão sentados. “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”, afirmou.

"Adoro o André, passei em muitos estados falando sobre o orgulho que tenho dele, do Nikolas, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita, tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá", disparou no palco do evento.

"Nós vamos nos levantar e vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável, todo mundo foi improvável. Meu marido era improvável, meu marido super mega improvável, André improvável, Bella improvável, todo mundo improvável. A gente quer pacificar, criar unidade e a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca”, afirmou.

Ela seguiu comentando indiretamente sobre Ciro: “A pessoa continua dizendo que a família é de ladrão, é de bandidos, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala das joias. Não tem como. Não existe mais essa (...) A essência é de esquerda, o que a pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, corrupto. Eu sou cristã, não vou negociar meus valores”.

André rebate fala e cita acordo com Bolsonaro

No palco, André se demonstrou incomodado com a cobrança pública. Antes de Michelle falar, Fernandes havia feito discurso lembrando a trajetória de proximidade com Girão em eleições anteriores e exaltando o currículo do aliado. Durante a fala do presidente do PL Ceará, parte dos presentes gritava: "Ciro não".



Após o evento, André Fernandes comentou as falas de Michelle. Ele ressaltou que a aliança vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024. Na época, ele disputava a Prefeitura de Fortaleza e recebeu apoio de uma grande leva de nomes da oposição.

“Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Eu tenho orgulho de dizer que estou construindo desde lá de trás, desde o final do segundo turno das eleições de 2024, porque eu entendo o momento aqui no Ceará".

Em rota de colisão com a ex-primeira-dama, ele afirmou que havia um combinado com Bolsonaro de que reuniões internas não seriam comentadas publicamente, mas abriu o jogo motivado pela atitudade de Michelle. “Já que infelizmente a própria esposa do presidente Bolsonaro vem e tenta chega aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada”.

“O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente lidar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou. Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria expressado que a união era “importante”.

“Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou.

Ele apontou ainda que tem dado, e vai continuar dando, sua opinião sobre o cenário no Ceará. “Eu tenho liderança, eu vou seguir a liderança de Jair Bolsonaro, vou seguir a liderança de Valdemar. E o que temos acordado é que essa aliança seja construída. Ainda está longe, mas eu não posso carregar uma culpa de algo que partiu deles mesmo”, disse.

O deputado destacou que há um entendimento da prioridade de fazer um senador no Ceará, na esteira de garantir maioria no Senado. Além disso, segundo ele, há um desejo de derrotar o PT no Estado. “A gente precisa de um grande candidato, forte e de peso em todos os estados do Nordeste para apoiar Bolsonaro, seu sucessor ou qualquer outro candidato, porque a gente precisa derrotar o PT”.

Por fim, Fernandes falou sobre comentários contra a aliança com Ciro. “Muita gente diz: 'Às vezes, pode ser arriscado se aproximar do Ciro', mas o movimento mais arriscado ainda é o que o cidadão enfrenta ao sair de casa todo dia sabendo que a facção criminosa pode ou não expulsar aquela população de casa”, concluiu.



Bastidores

Apoiadores

Entre gritos de "a direita é com Girão", os apoiadores do senador cearense marcaram presença no evento. Apesar de estarem apoiando o político do Novo, grande parte das pessoas presente utilizava pelo menos um item em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): camisetas, bandeiras ou itens na cor verde e amarelo.

André, Alcides e Wagner

O deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, estiveram na filiação de Ciro e marcaram presença no lançamento da candidatura de Girão neste domingo. Os três sentaram na última fileira, mas discursaram no local. Wagner, porém, saiu antes do final evento.

Michelle Bolsonaro

Ao mencionar a aliança dO PL com Ciro, Michelle chegou a virar para olhar em direção a Fernandes. Após a fala, o deputado federal ficou sério e mexeu no celular algumas vezes. Logo ao fim do evento, realizou uma coletiva de imprensa para afirmar que essa articulação foi feita em acordo com Bolsonaro.

Senado

Ainda em seu discurso, Michelle elogiou a vereadora cearense Priscila Costa e a chamou de "futura senadora". Costa lançou pré-candidatura para o Senado, com apoio de Michelle e do presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto (PL). O cargo também é desejado pelo deputado Alcides Fernandes, pai de André, que já deixou claro o apoio do ex-presidente Bolsonaro ao pai.