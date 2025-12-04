Após prisão de Bolsonaro, Lula lembra que rejeitou usar tornozeleira: "Não sou pombo-correio"

Foto: FCO FONTENELE Presidente Lula entre o público ao final de evento no Centro de Eventos do Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou nesta quarta-feira, 3, o período em que esteve preso, entre abril de 2018 e novembro de 2019. O petista recordou que se negou a sair do Brasil, ir até uma embaixada e ou até mesmo a possibilidade de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Lula cumpriu agendas em Fortaleza. A fala ocorreu no Centro de Eventos.



"Eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido pra uma embaixada, mas eu sou tinhoso. Eu fui para a Polícia Federal, fiquei 580 dias lá, vieram me oferecer um acordo pra sair com tornozeleira, eu falei que não era pombo-correio e eu não queria tornozeleira. Eu não trocava a minha liberdade pela minha dignidade, eu vou sair inocente e cá estou eu, pela terceira vez, presidente da República deste País, graças a vocês", afirmou o petista.

As declarações ocorrem dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser preso para cumprir a pena à qual foi condenado no julgamento pela trama golpista em 2022. Antes da prisão, Bolsonaro passou meses em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Bolsonaro chegou a tentar violar a tornozeleira eletrônica usando uma solda de ferro quente.

Além disso, as falas de Lula soam como um recado indireto ao núcleo duro do bolsonarismo. Um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), está nos Estados Unidos há meses, sem previsão de retornar ao País. Ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo.

Outro bolsonarista, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), viajou para os Estados Unidos mesmo com proibição da Justiça e é considerado foragido. Ramagem foi condenado por atuação no núcleo crucial na trama golpista.