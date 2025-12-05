Deputados da oposição do Ceará mantém apoio a Ciro mesmo após PL suspender aliança

Foto: Dário Gabriel/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Sessão desta quinta-feira, 4, foi marcada por falas de deputados da oposição em apoio à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Mesmo após o anúncio da suspensão das negociações entre o Partido Liberal (PL) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), deputados da ala da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reafirmaram, nesta quinta-feira, 4, apoio à possível candidatura do tucano ao Governo do Ceará O evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo), palco de críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) a Ciro, também foi mencionado por alguns parlamentares.

Em discurso, o deputado Claudio Pinho (PDT), líder do partido na Assembleia, elogiou Ciro e cravou que o ex-ministro concorrerá ao cargo no ano que vem, apesar do próprio ex-governador não ter confirmado oficialmente se entrará na disputa.

“Lancei o nome de Ciro Gomes para possível candidatura ao governo. Desse momento, as coisas foram avançando de forma que acho que hoje se torna quase que inevitável a candidatura do ex-governador Ciro Gomes. Ciro, portanto, deverá ser candidato a governador do Estado do Ceará”.

Ele comentou os eventos envolvendo o PL e Ciro."O fato ocorrido na última semana não vai demover, nem dividir o nosso posicionamento e a nossa união aqui nessa Casa. Ciro é maior do que muitos partidos. As lideranças políticas do nosso país são maiores do que os partidos”.

O deputado estadual ainda mencionou a pesquisa divulgada nesta quinta, encomendada pela CNN Brasil, que mostra Elmano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado cada.

“Da mesma forma que Lula é maior do que o PT, Bolsonaro é maior do que o PL, Ciro está acima de partidos políticos. Venho a esta tribuna para salientar que o que aconteceu foi uma suspensão de negociações, mas mostra que, depois de tudo isso, hoje ainda aparece uma pesquisa. Ciro, escondido, dentro de casa, viajando e sem dizer que é candidato, sai pontuando ainda muito bem em alguns cenários, inclusive na frente do governador do Estado do Ceará”, disse.

Cláudio Pinho ainda afirmou que o grupo da oposição tem nomes para todos os cargos, citando, inclusive, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado Capitão Wagner, ambos do União Brasil, como possíveis nomes para o Senado.

“Todos esses estão à disposição do eleitorado e dos partidos que irão compor uma aliança para a construção de uma candidatura, se possível, única, que é o que nós iremos trabalhar, que, no momento oportuno, possa se juntar o PL e aí ver as composições. Não sendo possível, iremos caminhar no segundo turno e aqui apresento uma chapa, com o Ciro encabeçando, Roberto Cláudio numa vaga de senador e Capitão Wagner na outra, e a vice fica para ser negociado com uma agremiação partidária que queira vim compor com esta chapa”.

Por fim, declarou que sua fala vem no intuito de “tranquilizar aqueles que achavam que este fato ocorrido no último domingo possa fazer com que Ciro venha desistir da candidatura. Pelo contrário, Ciro está mais candidato do que nunca. Ciro será candidato a governador do Estado do Ceará”.

Pinho se refere ao evento da pré-candidatura de Eduardo Girão, que se lançou para a disputa para governador em 2026. Na ocasião, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Em seguida, minutos após o fim do evento, o deputado André Fernandes (PL) rebateu a presidente do PL Mulher e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A situação repercutiu dentro do partido nacionalmente, com posicionamentos de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente. Nessa terça, após reunião da cúpula nacional do PL, em Brasília, André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro Gomes estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo ele, a suspensão foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Bolsonaro.

Após discurso de Cláudio Pinho, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) também falou sobre a pesquisa eleitoral divulgada, enfatizando que, mesmo sem ter se apresentado como candidato, Ciro aparece na frente.

“O ex-governador Ciro Gomes nem aqui no Estado do Ceará está e ele nunca, em nenhum momento, falou para a imprensa ou para qualquer grupo politico que estava oficializando e registrando ali uma pré-candidatura. Mesmo ele não se apresentando como pré-candidato, como ele nunca fez, hoje a gente viu aí uma pesquisa, que eu acredito que esses números não estão corretos, porque eu acho que a diferença é bem maior pelo que eu escuto da população por onde ando. O Ciro está mais bem colocado do que o governador que todo dia está em um lugar diferente, dando ordem de serviço, entregando algo para a população, nas mídias dos meios de comunicação. E o Ciro está na frente nas pesquisas sem nem se colocar como candidato”, afirmou.

Apesar do desentendimento registrado no PL, o parlamentar pontuou que a oposição está mais firme do que nunca: “O que eu vi nos últimos dias, a base governista até aplaudindo, comemorando esse episódio que aconteceu nos últimos dias. Acho que o medo é tão grande que eles aplaudem qualquer situação que mexa com a oposição, mas eu quero dizer que a oposição está mais firme do que nunca e o Ciro com certeza vai enfrentar as próximas eleições e será o nosso próximo governador”.

Possibilidade do PL lançar chapa pura

Sargento Reginauro (União Brasil), que também marcou presença no evento de Girão, defendeu a união da oposição no Estado, inclusive destacando possíveis articulações do PL, do União e do senador Eduardo Girão no ano que vem.

“Vamos continuar trabalhando para termos um bloco. Se não for possível, tranquilo. Se o PL quiser lançar sua chapa pura, respeitaremos, é legítimo, tem direito. Se o senador Eduardo Girão não quiser recuar, respeitaremos. Mas nós sabemos que nós temos um objetivo em comum: libertar o Ceará desse caos que nós estamos vivendo. E o União Brasil, agora com Roberto Cláudio no partido, tem grandes quadros. Capitão Wagner, Roberto Cláudio podem ser candidatos ao Senado e despontam muito bem nas pesquisas prévias. Teremos Ciro Gomes candidato pelo PSDB, enfim. E se tudo ainda assim ficar dividido, nós temos certeza que no segundo turno estaremos todos juntos e é por isso que o governo anda tão preocupado com o crescimento da oposição aqui no Ceará”, falou.

A sessão marca o retorno do parlamentar após passar 11 dias internado. Reginauro foi diagnosticado pela primeira vez com o câncer em 2020 e outra no início deste ano. Em agosto, ele anunciou a cura pela segunda oportunidade. Porém, nesta quinta, o parlamentar anunciou a volta do linfoma. Em discurso emocionado na tribuna da Assembleia, ele mostrou confiança no tratamento e recebeu mensagens de força de diversos deputados da oposição e da base.

Seguindo na mesma linha dos colegas, o deputado Felipe Mota (União Brasil) considerou que a figura de Ciro “demonstra e gera esperança”, enquanto Lucinildo Frota (PDT) declarou que “o Ceará está esperando uma salvação e esse nome é Ciro Gomes”.

Em entrevista durante a sessão na manhã desta quinta, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) também apontou que, apesar da suspensão das negociações, acredita que haverá uma composição e disse não ter se abalado com os últimos acontecimentos.

“Eu acredito que vá haver uma composição. Também acredito que o Ciro permanece com toda tranquilidade ainda pré-candidato [...] Eu tenho esperança que isso possa retornar, até porque realmente a viabilidade do Ciro como aquele que é o mais forte para o enfrentamento, como está dizendo inclusive nessa pesquisa publicada hoje. Mas assim, com muita tranquilidade, não me abalei por conta disso, porque confio que isso pode acontecer. Não sendo possível no primeiro turno, pode acontecer no segundo turno, mas acho que vamos continuar da nossa parte mantendo esses diálogos e eu creio ainda que pode dar tudo certo e haver uma aproximação já para o primeiro turno”.

Resposta da base governista

As falas a favor de Ciro feitas no plenário foram rebatidas pelo deputado estadual De Assis Diniz (PT). O parlamentar ironizou e relembrou as críticas anteriores do ex-ministro direcionadas à família Bolsonaro e a outros nomes do PL.

“Tocaram fogo no parquinho. Algumas indagações, de perplexidade, incrédulo e até mesmo já sabendo que no debate da política, o que no verão passado foi dito, no mundo da virtualidade vira matéria de capa de jornal. E essas matérias corroboram diretamente com a gasolina tocada fogo no parquinho. E a gente tem que dizer, doutora Michelle, não sei se 'obrigado'. Em tempo, trouxe a luz à verdade do que nós debatemos e dissemos aqui nesta tribuna do que o Ciro dizia do Bolsonaro, que os filhos eram tudo ladrão, que o André Fernandes, que o Carmelo... Bom, deixa para lá. Eu não vim tratar disso. Eu só quero dizer ao colega que disse que 'se tiver segundo turno'. Não haverá segundo turno”.

Em seguida, em relação à fala sobre a possível candidatura de Roberto Cláudio e Capitão Wagner ao Senado Federal, questionou: “E como é que fica a chapa da Priscila [Costa] e do Alcides [Fernandes]? Eita, que fogo danado desse parquinho”, disse

Também do PT, o deputado Missias Dias criticou Ciro Gomes, considerando que o ex-governador “foi se juntando com o que de pior que temos na política cearense”.

“Eu fico pensando e fico com pena do pobre do Ciro Gomes. Um cara que se destacou nacionalmente, tem uns trabalhos relevantes e, aos poucos, foi se perdendo e foi se apagando e foi se juntando com o que de pior que temos na política cearense. Foi pro PSDB e lá foi chutado pelos quadros do PSDB nacional. Aí, se juntou aqui com o PL no Estado do Ceará, uma parte da oposição, o líder maior do PL André Fernandes essa semana tacou os pés no Ciro Gomes e não quer mais conversar com o Ciro Gomes. E, agora? Já estão pensando na terceira via e essa terceira via espero que dê certo, porque nós queremos ter uma disputa com aquele que seja a altura do governador Elmano de Freitas”, destacou.